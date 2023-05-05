Літні канікули в Україні: коли почнуться і скільки відпочиватимуть школярі

Тривалість поточного навчального року скорочено на 20 днів

Традиційно навчальний рік в Україні розпочинається на початку вересня та закінчується наприкінці травня наступного року. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи і до цієї галузі життя українців.

Як зазначено у Законі України Про повну загальну середню освіту, навчальний рік в українських школах має тривати не менше 175 навчальних днів. Однак під час дії воєнного стану ця норма може не діяти.

Тривалість навчального року, а також дати його початку та закінчення під час війни регулюються Кабінетом Міністрів України. Він же своїм рішенням скоротив тривалість поточного навчального року до 155 днів і встановив дату початку літніх канікул — 30 червня.

Таким чином, навчальний рік 2022/2023 розпочався 1 вересня і має закінчитися 30 червня (йдеться про випускників 11-х класів). У Міносвіти визначили, що у 2023 році літні канікули розпочнуться 25 травня та триватимуть до 1 вересня.

Важливо враховувати, що в обласних адміністраціях, спільно з освітянами, самостійно приймають остаточне рішення про дату початку канікул у своєму регіоні у залежності від безпекової ситуації та інших факторів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли підуть на літні канікули школярі Києва. Навчання у школах може тривати не до 1 червня, як завжди, а до 1 липня.