Ищем ребенка для обучения Австралии: кто и как может получить стипендию и оплаченный переезд

Ребенок, ставший сиротой из-за войны, может получить высшее образование в Австралии

Украинские предприниматели, которые развивают бизнес за пределами Украины, не только донатят на ВСУ, но и поддерживают пожилых людей, женщин и детей.

В интервью "Телеграфу" девелоперка Виктория Галицкая, которая работает в Украине и на Бали, рассказала, что сейчас ищет талантливого украинского ребенка, который стал сиротой во время войны. Предприниматель поможет ему поступить в вуз Австралии, но есть одно условие – высокий уровень знания английского языка.

"Сейчас мы ищем ребенка, который потерял одного или обоих родителей на войне, чтобы дать возможность учиться в Австралии: мы выбили несколько стипендий в местном университете для украинских детей. Но есть одно условие — знание английского, обучение возможно после сдачи теста на знание языка. С остальным — помогу. Я лично проплачу переезд и все начальные расходы. Мой Instagram открыт, если вы знаете такого ребенка, если вы хотите приобщиться к помощи детям в Украине", — рассказала Виктория Галицкая "Телеграфу".

Во время войны она продолжает помогать приютам на Черниговщине и строит детский дом на Бали.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине начнутся летние каникулы для школьников. В столице образовательный процесс завершится в конце июня, однако последние звонки прозвучат в середине месяца.