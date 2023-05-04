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Точно не в конце мая: когда школьники Киева уйдут на летние каникулы

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Киевские школьники уйдут на каникулы позже обычного
Киевские школьники уйдут на каникулы позже обычного. Фото Freepik

Учебный год в школах Киева продлится дольше, чем обычно

Война внесла коррективы абсолютно во все сферы жизни украинцев, в том числе из-за нее могут меняться даты школьных каникул. В большинстве школ Киева летние каникулы могут начаться позже.

Хотя в части третьей статьи 10 Закона Украины О полном общем среднем образовании отмечено, что учебный год должен продолжаться не менее 175 учебных дней, во время военного положения продолжительность учебного года, дату его начала и окончания определяет Кабинет Министров Украины.

Согласно постановлению Кабмина, учебный год 2022-2023 заканчивается 30 июня 2023 года. Однако это касается не всех школьников. Руководство школ имеет право самостоятельно устанавливать даты каникул, в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе. Даты каникул в учебных заведениях могут смещаться, но в летний период ученики должны отдыхать не менее двух месяцев.

Когда начнутся летние каникулы в Киеве

Большинство киевских школ отказались от осенних каникул и перенесли их на зимнее время. Зимние каникулы длились дольше на три недели (вместо 9 января школьники начали учиться 30-го), поэтому учебный год, согласно законодательству, должен быть продлен. Обучение в школах может продолжаться не до 1 июня, как обычно, а до 1 июля. Это даст возможность компенсировать потерянное время.

В Киевской городской государственной администрации пока не назвали точной даты начала летних каникул, к тому же окончательное решение по этому вопросу принимает администрация школ. Однако некоторые образовательные учреждения уже определились, что учебный год у них будет продолжаться до 16 июня. В любом случае ученики киевских общеобразовательных школ не уйдут на летние каникулы как обычно, в конце мая.

Как сообщал "Телеграф", министр образования и науки Украины Оксен Лисовой предложил сократить количество школьных предметов. Вокруг этого вопроса активно ведутся обсуждения и мнения традиционно разделились на "за" и "против".

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#Киев #Школа #Учебный год #Каникулы