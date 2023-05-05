Летние каникулы в Украине: когда начнутся и сколько будут отдыхать школьники

Продолжительность текущего учебного года сокращена на 20 дней

Традиционно учебный год в Украине начинается в начале сентября и заканчивается в конце мая следующего года. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы и в эту область жизни украинцев.

Как указано в Законе Украины О полном общем среднем образовании, учебный год в украинских школах должен длиться не менее 175 учебных дней. Однако во время действия военного положения эта норма может не действовать.

Длительность учебного года, а также даты его начала и окончания во время войны регулируются Кабинетом министров Украины. Он же, своим решением сократил продолжительность текущего учебного года до 155 дней и установил дату начала летних каникул — 30 июня.

Таким образом, учебный год 2022/2023 начался 1 сентября и должен закончиться 30 июня (речь идет о выпускниках 11-х классов). В Минобразования определили, что в 2023 году летние каникулы начнутся 25 мая и продлятся до 1 сентября.

Важно учитывать, что в областных администрациях, совместно с работниками образования, самостоятельно принимают окончательное решение о дате начала каникул в своем регионе в зависимости от ситуации с безопасностью и других факторов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда уйдут на летние каникулы школьники Киева. Обучение в школах может продолжаться не до 1 июня, как обычно, а до 1 июля.