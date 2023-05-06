Сало из кокосов, строительство детдома и условия для бизнеса — как живут украинцы на Бали

Девелопер Виктория Галицкая рассказала "Телеграфу" о жизни и бизнесе в Индонезии

Виктория Галицкая – успешный девелопер, которая сегодня строит в Украине и Индонезии. Кроме того, она много лет занимается детьми-сиротами, опять же, в Украине и Индонезии. Об сообществе украинцев и их перспективах на Бали, проблеме детей-сирот, инвестициях в недвижимость на побережье Индийского океана "Телеграф" поговорил с основательницей компании "Династия В.В." Викторией Галицкой.

"Когда-то будут газеты с заголовками: "Иван Стеценко, президент Америки"

– Виктория, как и где вы встретили 24 февраля?

– Я покинула Украину еще до большой войны, уже три года живу в Индонезии. Занимаюсь строительством на Бали и продолжаю строить в Украине. Дома – много друзей, коллег, семья. Конечно, я не могла пережить начало вторжения так, как пережили люди внутри страны. Но если ты украинец, патриот, то где бы ты ни был — это был шок, полубессознательное состояние от ужаса.

Когда началась война, мы максимально помогали кому могли. Контролировали самых близких – кто куда может уехать и уехал, предоставляли жилье, искали жилье. У моих родителей большой дом, они приютили всех, кому это было нужно. У дороги разместили штаб, где готовили еду и кормили всех, кто ехал в сторону Львова. У меня в Виннице есть квартиры, которые я бесплатно отдала для ночевки, проживания людям, которые убегали от войны и им нужно было где-то остановиться. Гостиницы тогда были забиты, найти приют проблема. Люди из Харькова останавливались на несколько ночей, выдыхали и ехали дальше, во Львов.

- Не было опасений, что эти незнакомые напуганные люди что-нибудь повредят?

– Да нет, вы что? Знаете, я за 12 лет занятия благотворительностью понимаю: делать доброе дело – это не думать о последствиях, тем более – материальных. Материальное вообще в тот момент не имело никакого значения.

– Кого-то забирали тогда в Индонезию?

– Не сразу. Лететь очень далеко, решиться людям – сложно. Согласились и приехали спустя два месяца после вторжения. Когда самый большой стресс прошел и стало ясно, что это надолго, тогда перевозили, оплачивали дорогу, жилье и т. д. Я многих украинцев взяла на работу, у нас сейчас полностью украинская команда, это даже не обсуждается.

– А как воспринимают нас? Говорят, что украинцы повсюду способны быстро адаптироваться, квалифицированные, трудоспособные.

– Я много езжу по миру. Где бы я ни была, вижу украинцев. К примеру, летела в Сидней, написала об этом в Instagram. Откликнулась украинка, которая в Австралию бежала от войны. Мы с ней встретились. Это было невероятно – украинцы действительно сейчас по всему миру. Спрашиваю, как дела. Она говорит, что так трудно устроиться на работу, а ведь все думали, что можно будет вскоре вернуться…

Знаете, что натворили оккупанты? Мы сейчас по всему миру. И ждите, что когда-нибудь будут газеты с заголовками: "Иван Стеценко, президент Америки". Зря они это сделали.

А украиночке я предложила вместе работать, продавать недвижимость на Бали австралийцам. Я поддержала ее, она принесла пользу нашему бизнесу.

- А почему в свое время решили остановиться именно на Бали? Выбор же был огромен, как я понимаю.

– Мы приехали с моим партнером семьями на Бали в отпуск, как только начали в пандемию летать самолеты. Прилетели на месяц, у нас были обратные билеты. И тут я говорю: "Я не вернусь. Чувствую, что есть перспектива и я должна быть здесь". Мне: "По миру коронавирус, бог знает что творится, вернись". Все были в шоке от моего решения – окружения, родители, друзья.

Виктория Галицкая уже три года живет в Индонезии. Приехала на Бали в отпуск и неожиданно для всех решила остаться

– Не жалели ни разу?

– Нет. Так с Буковелем, я чувствовала, что нужно строить там. Сейчас у нас успешная компания, одна из ведущих на Бали. Я могу помогать Украине, на постоянной основе поддерживать приюты для сирот, дома престарелых в Виннице, откуда я родом. Например, ко Дню защиты детей мы делаем сладкий стол для детей, осиротевших из-за войны, и их учителей. Также сейчас ищем ребенка, который потерял родителя или обоих на войне, чтобы дать возможность учиться в Австралии: мы выбили несколько стипендий в университете для украинских детей. Но есть одно условие – знание английского, обучение возможно после сдачи теста на знание языка. С остальным – помогу. Я лично проплачу переезд и все первоначальные расходы. Мой Instagram открыт, если вы знаете такого ребенка, если вы хотите приобщиться к помощи детям в Украине.

- А как насчет будущего в Украине?

– Я верю в восстановление после окончания войны. У меня есть команда, с которой мы работаем в Буковеле и все время на связи. Я продолжаю инвестировать в земельные участки в Украине и точно знаю, что перспектива развития у нас есть.

Мне кажется, что мы, украинцы, и сейчас, и потом справимся с любыми трудностями. Я вижу, что люди в мире чем больше имеют поддержки от государства, социальных выплат и т. д., тем инертнее. Поэтому я могу только поблагодарить нашу Украину за стимул к развитию и стремлению развиваться. Ты понимаешь, что силен сам и можешь помогать другим. В других странах этого не наблюдаю. К примеру, на Бали нам хочется что-то улучшить, мы делаем социальные проекты, а они удивлены: почему, как?

"Поняла: у меня классная миссия, я все делаю правильно"

– Что это за проекты и что их удивляет?

- Мы построили большую детскую площадку для общего пользования, то есть бесплатно. Я пришла к мэру города и говорю: выделите, пожалуйста, участок под площадку. Он сделал большие глаза: "А зачем ты это делаешь?" Я говорю: "Мы много получаем от этой земли, мы здесь живем, хотим отблагодарить".

Но он не верил нам до конца. Мы уже построили, ленту на открытии разрезали, а он удивлялся, как это может быть. Мало иностранцев так делает, они хотят только брать, а ничего не давать земле, на которой живут.

"На Бали удивляются, когда мы делаем социальные проекты", – рассказывает Виктория

Еще мы строим сейчас детский дом на 90 детей. Это будет наш благотворительный вклад от украинцев. После войны я хочу еще многое в этом направлении в Украине сделать. Раньше мы не просто обеспечивали детдома, а делали учебные программы для детей, проводили мастер-классы. К примеру, учили детей выпекать торты и говорили, что это может быть бизнесом, приносить деньги. Учили СММ и объясняли: вы можете вести страницы людей или компаний, писать тексты, фотографировать и зарабатывать на этом, быть успешными. Вообще, как было бы хорошо, если бы мы искоренили детские дома, чтобы дети воспитывались в семьях…

– У нас впереди послевоенное время, когда нам всем придется реанимировать психологически детей, решать судьбу сирот. Это очень важная тема. А почему вы занялись в свое время детскими домами, что подтолкнуло?

– Пожалуй, это моя миссия в этой жизни. Я и в строительство, и в детские дома попала случайно. Но ведь ничего случайного не бывает. Недавно посмотрела интервью нашего известного предпринимателя Игоря Фостенко. Он из детского дома. И поняла, что меня классная миссия, я делаю все правильно, и, если помогу из тысячи одному ребенку стать успешным, от него дальше пойдет цепочка помощи людям и миру.

– Вы говорили, что строите на Бали детский дом – он еще в процессе?

- Да, он построен, скоро уже крышу будем "цеплять".

– Вы, наверное, изучали, как они там функционируют? Есть ли какие-нибудь интересные отличия, которые мы можем перенять?

– Во-первых, в Индонезии практически нет социальной помощи. Если она выделяется детским домам, то это скудные средства. Во-вторых, детские дома на Бали находятся вдали от туристических зон. Сейчас мы занимаемся именно таким. Он слишком далеко, туда никто не доезжает даже из волонтеров. Мы уже два года полностью этот детдом обеспечиваем едой — 500 килограммов риса, курица, рыба, масло — все, что является их традиционным питанием. К сожалению, обучение не проводим, потому что они далеко и тяжело найти преподавателей, которые бы ездили туда на постоянной основе. Мы и взялись за строительство детского дома по той причине, что у них гораздо хуже условия, чем у украинских детей. Эти дети спят на полу, не у всех есть даже обувь. Но они очень улыбчивые, искренние, счастливые по природе своей.

Наверное, у тех, кто будет читать это интервью, возникнет вопрос: а почему же тогда не строите украинский детский дом? Потому что украинские детские дома действительно более классные. Мы делали там ремонты, я знаю состояние многих построек.

"Лучший салон красоты на Бали принадлежит украинке из Ивано-Франковска"

– В чем отличается отношение к бизнесу на Бали и в Украине?

- Я всегда смеюсь, что на Бали мы круглое носим, а квадратное катим. К примеру, в Украине за год я могла построить 700 квартир. На Бали за 12 месяцев я едва построила 40 вилл. Балийцы иначе относятся к работе, они более расслаблены. Например, уборщик сделал круг для работы и чистит плитку только в пределах этого круга целый день. Они, как дети, с ними нужно мягко общаться. Я иногда, чтобы выплеснуть эмоции, перехожу на украинский.

- Общаетесь в основном на английском?

– Да, его здесь все знают. Кстати, на острове есть балиец, который говорит по-украински, и у него чистый украинский язык.

У нас есть украинцы, которые женятся на балийках. Есть классная диаспора. К примеру, мы поддерживали празднование Дня святого Николая. Собралось людей 300, все в вышиванках, говорили по-украински, пели наши, украинские песни. Балийские инструменталисты исполнили наш гимн на местных традиционных инструментах…

Важно не отходить от своей культуры. Я думаю, что уехавшие после вторжения за границу украинцы тоже понимают это.

– Насколько эта диаспора велика?

– В двух телеграм-каналах сообществ украинцев на Бали, где я есть, 2000 и 1000 человек. Нас немного, но мы все на связи, общаемся, есть нетворкинг — берем на работу украинцев, услуги максимально стараемся тоже брать у украинцев. Это принципиальная позиция, и не только моя – нас всех.

В команде Виктории Галицкой работают украинцы. Это принципиальная позиция, говорит она

- Все говорят, что наш сервис в сфере бьюти не сравним с европейским. Как с этим на Бали?

- Балийцы приветливы, максимально хотят угодить, сделать отдых гостей отличным. Это подтвердят все, кто здесь бывал. Но что касается бьюти-сферы, украинцам нет равных. И вообще мы очень талантливые. Мы работаем именно с украинцами по маркетингу, страницы в соцсетях нам ведут украинцы, фотографируют… Везде, где только можно, привлекаем наших специалистов.

– У меня впечатление, что вторжение россиян подтолкнуло нас к настоящему единению на уровне диаспор. Украинцы за границей начали тянуться к украинцам. Раньше мы видели примеры мощных общин других стран. Если да, очень крутой тренд.

– На Бали это так.

– Насколько сложно заходить в бизнес на Бали? Есть сферы, куда иностранцев "пускают", а куда – нет?

– Очень просто. Невероятно просто. Бали – это интернациональное место, куда съезжается весь мир. Есть страны, где не очень доверяют иностранцам, как та же Чехия. На Бали нет таких ограничений. Они принимают любого, кто бы ни приехал. Главное – соблюдать базовые нормы: не нарушать закон, не воровать и т. д.

К примеру, мы строили ресторан нашему украинцу как строительная компания. Заведение очень успешное, все его обожают, там есть украинский флаг, а каждое воскресенье мы собирались с украинцами, играла украинская музыка, ели вареники, борщ с салом, которое на Бали делали из кокосов.

– Сало из кокосов?!

– Да! (Смеется.) Он продал этот бизнес достаточно успешно, потому что решил двигаться дальше, уехал в Польшу, хочет возвращаться в Украину. Кстати, ресторан продал тоже украинцу. Он показал пример, как можно привезти часть своей культуры в другую страну, создать успешный бизнес и нормально заработать. Это пример того, что украинцы производят крутые продукты, и не только в ресторанном бизнесе. Лучший салон красоты на Бали принадлежит украинке из Ивано-Франковска.

Если человек готов к переменам, нет имеет страха, не ставит себе ограничений, он может приезжать и работать. Единственное ограничение – язык. На самом деле, когда я приехала на Бали, мой уровень английского тоже был не очень хорош для бизнеса. Я это преодолела. В начале мне помогала моя ассистентка. Она из Украины, семь лет назад приехала учиться и осталась на Бали. Знает украинский, английский, индонезийский. Она очень классная, просто фантастическая!

Так что хочу сказать всем украинцам, чтобы не ставили ограничения для себя, чтобы не было страха: я не знаю языка, поэтому не могу что-то сделать. Всё возможно. Вокруг есть украинцы, которые помогут. Иностранный язык точно не должен быть чем-то, что остановит тебя на каком-либо этапе развития.

"Пассивная прибыль — $30 000 в год"

– Какие направления еще могут быть перспективными для украинцев?

— Здесь еще во многом есть необходимость. К примеру, не хватает детских площадок, садиков, школ — кругом очереди. Поэтому все, кто готов к развитию и к переезду, кому подходит и нравится климат, — пожалуйста. Для бизнеса это очень классное место.

Для бизнеса и для инвестиций в недвижимость. На Бали сезон – круглый год и окупаемость таких инвестиций классная. Мы строим только у океана и моря Бали, то есть в туристических местах. И сейчас украинцы стали активно смотреть в сторону недвижимости на Бали как инструмента для инвестирования. У нас действительно одни из лучших условий для инвестирования, при которых 12% годовых в долларах США — гарантированы по договору. Как правило, сумма пассивной прибыли достигает 20—24% в год, в денежном эквиваленте это более 30 000$.

В своем Instagram я освещаю эти процессы, делюсь своими мыслями на этот счет.

На Бали сезон - круглый год

- Купить квартиру в Киеве или на Бали – где дороже?

– На Бали. Это побережье Индийского океана, здесь большой поток туристов. Это больше инвестиционная недвижимость для сдачи в аренду посуточно или понедельно. Можно и самим приезжать на отдых и жить в своем жилье. А можно зарабатывать на нем большие деньги от сдачи в аренду. На нашем примере: у нас есть компания, которая занимается управлением недвижимостью клиентов, купивших ее и желающих сдавать в аренду. То есть поиск клиентов, клининг, оплата счетов и т. д. — все вопросы решает специалист, а владелец получает прибыль и ежеквартальный отчет.

– А за сколько такое жилье может окупиться?

– Мы подсчитали, что это 5—6 лет.

– Сколько может стоить аренда такой квартиры?

– Стоимость однокомнатной квартиры в туристических локациях начинается от 100 долларов в сутки. Но это новое классное жилье. Вы можете найти жилье и за $20, и $50. Цены на рынке разные, зависят от локации, качества жилья, наличия дополнительного сервиса… Мы, например, придерживаемся принципов выбора лучших материалов премиального качества, предоставляем гарантию на строительство — 5 лет — и швейцарскую страховку на год с возможностью продления. Поэтому проекты, которые строит моя команда, действительно сделаны качественно с любовью.

"Мы строим качественно и с любовью", - говорит Виктория Галицкая

– Сколько нужно инвестировать? Мы говорим о средней цене по рынку на новую квартиру в туристической локации, которую можно сдавать за $100.

– От $150 тысяч. Но инвестору не обязательно оплачивать всю сумму сразу. Например, мы предлагаем индивидуальные инвестиционные планы под каждого. Это может быть бессрочная рассрочка или разбивка платежей удобным для инвестора способом.

– Вы настолько оптимист и жизнелюб, что для вас все просто. Но все же, если человек решит спрятаться от войны на Бали, на что нужно обратить внимание, чтобы не совершить ошибок?

– Нужно все делать официально. Есть в Индонезии рабочая виза. Она называется Work Kitas, ее обязательно нужно оформлять. Балийцев очень раздражает, когда люди работают на острове нелегально. В прошлом месяце была "большая чистка", и многих людей из разных стран депортировали именно потому, что у них не было разрешения на работу.

Почему люди приезжают с мыслью: начну работать, а документы… да потом. Они полагают, что удобно и классно устроились. А потом их депортируют, и они говорят, что это плохая страна или плохой остров Бали.

Я считаю, что это неуважение – приехать, зарабатывать и не платить налоги. Если вам предоставляют возможности, пользуйтесь ими, но экологично. Это не об украинцах, обо всех. Как бы отнеслась та же Германия, если бы кто-то туда приехал и нелегально работал? Не думаю, что мягче.

На Бали есть клиенты на каждую сферу услуг – тренировки йоги, обучение английскому, услуги красоты, строительство… К примеру, моя мастерица маникюра приехала из Черновцов три месяца назад. И уже к ней записаться – проблема, очередь на две недели. Просто представьте: на Бали каждый год прилетает 10 миллионов туристов на отдых и оставляют здесь деньги. Здесь ты можешь, по крайней мере пока, работать, приносить пользу, зарабатывать, жить.