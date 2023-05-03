Вдали от родины - миллионы людей: МИД назвал число украинцев за рубежом

При этом на консульском учете состоят только полмиллиона граждан, говорят в МИД Украины

С начала полномасштабной агрессии россии официально из Украины в общей сложности уже выехали более восьми миллионов украинцев. Об этом "Телеграфу" сообщила пресс-служба отечественного Министерства иностранных дел в ответе на информационный запрос.

"С учетом статистики, которой владеет МИД Украины, по состоянию на 19.04.2023 года, общее количество граждан Украины за границей составляет 8 067 179 человек. Из них взрослых — 5 878 972, детей — 2 029 273, детей-сирот — 5 213. Количество граждан Украины на консульском учете Зарубежного дипломатического учреждения Украины (ЗДУ) — 480 251 человек. Из них взрослых — 423 191, детей — 57 060. Информация о количестве граждан, вернувшихся в Украину, — за пределами компетенции МИДа", — говорится в ответе министерства.

Как добавляют украинские дипломаты, после вторжения в Украину 24 февраля 2022 г. миллионы граждан Украины были вынуждены выехать за границу в поисках убежища, и "значительное количество украинцев пересекло границу без документов, дающих право на выезд за пределы страны".

"Учитывая указанное, существенно увеличилось количество обращений граждан Украины в зарубежные дипломатические учреждения по паспортным вопросам", — отмечают во внешнеполитическом ведомстве страны.

В МИД также уточняют, что проблема загруженности консульской службы в паспортном направлении частично решается открытием Государственной миграционной службой Украины (ГМС) Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" в странах, где зафиксировано наибольшее количество украинцев без документов.

"Пока это: Германия (Берлин), Испания (Валенсия), Польша (Варшава, Вроцлав, Краков, Гданьск), Чехия (Прага), Словакия (Братислава) и Турция (Стамбул). Перечень и география таких Центров постоянно меняется. С июля 2022 г. ГМС приступила к реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу тем гражданам Украины, которые находятся за пределами Украины (утверждено постановлением КМУ от 10.06.2022 №678)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему победив россиян, украинскому государству придется бороться за украинцев.

Также сообщалось, что до вторжения россии, в 2021 году, из Украины уехало рекордное (на тот момент) количество украинцев — около 600 000 человек.