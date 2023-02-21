"Украинцы умные, преданные и легкие в коммуникации": почему в мире заинтересованы в наших IT-специалистах

Основатель и генеральный директор международной компании Allstarsit Соломон Амар считает, что у Украины огромный IT-потенциал

О трендах на рынке IT и о том, в чем крутизна украинских айтишников, #БизнесТелеграфу коротко рассказал Соломон Амар, основатель и генеральный директор международной компании Allstarsit (разработка и развитие программного обеспечения и техническая поддержка). В свое время Соломон Амар переехал из Израиля в Украину, потому что поверил в украинское IT-будущее. Сегодня, несмотря на войну, большая часть его команды находится в Украине и работает, как и мы. Именно в киевском офисе Allstarsit в "Гулливере" проходил EASE Miracle gathering, который "Телеграф" информационно поддержал, потому что тоже верит в украинские IT.

"Увольнение сотрудника почти никогда не бывает правильным шагом"

— Как бы вы прокомментировали масштабные кадровые потрясения — заморозку найма и сокращение в мировых IT-гигантах?

– Я считаю, что увольнение почти никогда не бывает правильным шагом, потому что вы теряете таланты. Но когда во время кризиса или рецессии финансовые показатели компании требуют быстрого сокращения затрат, начинается сначала приостановка найма, затем пересмотр и оптимизация имеющихся процессов, что может сопровождаться сокращением персонала. В будущем это может оказать негативное влияние на работу компании.

А вот замораживание найма в такой ситуации может быть оправданным шагом. После замораживания найма у компаний есть время и возможность пересмотреть бюджет и попытаться сбалансировать его иным образом, не за счет людей. Люди – это будущая конкурентоспособность на рынке.

Пока действует замораживание найма, можно просмотреть имеющийся персонал. Возможно, ваши сотрудники имеют необходимый опыт или им нужно минимальное обучение. Замораживание найма может встревожить людей, а повышение внутри команды — поднять моральный дух.

Allstarsit перешел от стратегии поиска талантов к стратегии их удерживания, и это дает результат

– В 2015 году вы переехали жить и работать в Украину. Почему? И не пожалели ли, учитывая войну, — где-нибудь было бы спокойнее?

- Я могу с уверенностью сказать – ни разу не пожалел. С началом быстрого развития IT-сектора в Украине всем было понятно, насколько она ресурсная и многообещающая. Мне очень нравится украинский менталитет — это очень открытые, добрые, талантливые и трудолюбивые люди. А после 24 февраля украинский IТ-сектор продемонстрировал еще и беспрецедентную стойкость, гибкость и способность противостоять любым трудностям.

- Вы говорили однажды, что у Украины есть потенциал новой глобальной IТ-нации.

- Конечно. Я считаю так до сих пор. Более того — так считают и наши клиенты, которые сами видят, как наши коллеги выходят на связь с бомбоубежищами, принимают правки в ванных комнатах при воздушных тревогах. Еще и успокаивают иностранных коллег, говоря, что сегодня хороший день, ведь было всего две воздушные тревоги, а свет и воду отключали всего на четыре часа вместо шести.

- Это о личных качествах, национальном характере. А профессионально?

- Другие страны заинтересованы в украинских специалистах из-за их высокой квалификации и чрезмерной ответственности. Украинцы умные, преданные и легкие в коммуникации.

И Украина в целом смогла позиционировать себя как страна с сильным IТ-брендом. Несмотря на нестабильную экономику, украинцы имеют огромный дар создавать мировые технологические продукты.

Соломон Амар: "Украинцы имеют огромный дар создавать мировые технологические продукты"

Цифровые паспорта и возможность получать более 70 государственных услуг онлайн делают Украину первой страной электронного управления. В связи с тем, что технологический сектор сейчас демонстрирует чрезвычайную устойчивость к войне, многие считают, что эта непрерывная цифровизация является ключом к будущему Украины. Это может стать беспрецедентным кейсом на мировой арене, которым Украине следует делиться.

"Именно с украинского офиса начался наш быстрый рост"

– С чего вы вообще начинали и когда в ваших планах появилась Украина?

- Как Allstarsit – с создания первого офиса в городе Хайфа, Израиль в 2004 году. Тогда это была маленькая команда, помогавшая компаниям в поиске талантов в Израиле. Со временем мы набирали обороты и получали больше запросов. На рынке труда в Израиле ощущался дефицит кадров, поэтому нужно было двигаться дальше.

В 2016 году мы открыли офис в Украине. Он стал своеобразным мостиком для соединения израильских хай-тек-компаний с восточноевропейскими талантами.

Впоследствии мы открыли еще два офиса – в Польше и ОАЭ. Из Польши наш европейский курс стартовал еще в 2021 году. Там мы сразу запустили активный процесс найма и уже в январе открыли двери нашего первого офиса в Варшаве.

Именно он стал убежищем для части украинской команды, которую мы эвакуировали из Киева в первую неделю войны. Активный наём на польском рынке (как переселенных украинцев, так и поляков) за короткое время дал нам понять, что наш офис нуждался в расширении, поэтому со временем мы сменили его на новый и более просторный. Польский офис покрывает запросы из стран Европы, в то время как офис в Дубае стал нашим своеобразным интернациональным технохабом.

В 2022 году стремительно выросли запросы на специалистов сферы технической поддержки, многие компании хотят предоставлять своим клиентам услуги саппорта 24/7, поэтому, чтобы сделать это возможным, мы открыли офис в Боготе, Колумбия.

Сегодня мы покрываем все часовые пояса. Наши коллеги работают в более чем 40 странах мира, а наши клиенты работают в сферах кибербезопасности, финтеха, искусственного интеллекта, агро- и других технологий.

Украина сыграла большую роль в достижении этой цели: с украинского офиса начался наш быстрый рост, именно украинские специалисты положили начало нашим международным контрактам.

Соломон Амар продвигает украинский IT-рынок за границей, потому что верит, что у нас есть потенциал стать одной из мировых IT-столиц

- Вы работаете на нескольких рынках, поэтому вопрос о ситуации не только в Украине. Какие сегодня, на ваш взгляд, самые перспективные ниши в мировом IT?

- По оценкам Gartner, в 2023 году глобальные расходы на IТ составят 4,6 триллиона долларов, что на 5,1% больше, чем в 2022 году. IT-индустрия в целом продолжит быстро развиваться. Компании, которые смогли пройти кризис 2020-2022 годов, смогут использовать свою устойчивость в качестве своеобразного трамплина и достичь еще больших высот в 2023 году.

Будет расти количество проектов, сосредоточенных на изучении и использовании искусственного интеллекта не только на глобальном уровне, но и в повседневной жизни. Нашумевший недавно ChatGPT (чат-бот с искусственным интеллектом, который может поддерживать диалог с пользователем. — Ред.) — яркое тому подтверждение и напоминание для нас, что эра искусственного интеллекта только начинается.

– Как влияет на индустрию война в Украине? Опять же говорим о нишах, а не об убытках или миграции кадров и компаний.

- Учитывая, что сегодня количество кибератак растет – идет борьба за персональные данные, наносится вред инфраструктуре государственных учреждений, организациям и бизнесу, — развитие кибербезопасности важно для обеспечения защиты данных от таких атак. Помимо киберзащиты в приоритете безопасность людей, поэтому ожидается активное инвестирование в военную сферу.

Не менее важной сферой станет Agtech, ведь существует острая потребность в устойчивых и эффективных сельскохозяйственных решениях для удовлетворения глобального спроса на продукты питания. По этой причине сельскохозяйственные технологии в настоящее время являются одним из наиболее интересных и инвестиционно привлекательных секторов для многих международных венчурных капиталистов.

Мир начинает понимать, что ресурсы не безлимитны, поэтому надеюсь, что будут стремительно развиваться продукты и сервисы, направленные на уменьшение использования природных ресурсов и технологии zero emission.

В целом следующие годы пройдут с акцентом на автоматизацию – компании будут автоматизировать как можно больше своих бизнес- и IТ-процессов и обучать сотрудников новым технологиям.