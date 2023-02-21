"Українці розумні, віддані та легкі у комунікації": чому у світі зацікавлені в наших IT-спеціалістах

Засновник та генеральний директор міжнародної компанії Allstarsit Соломон Амар вважає, що Україна має величезний IT-потенціал

Про тренди на ринку IT та про те, в чому крутість українських айтівців, #БізнесТелеграфу коротко розповів Соломон Амар, засновник та генеральний директор міжнародної компанії Allstarsit (розробка та розвиток програмного забезпечення та технічна підтримка). Свого часу Соломон Амар переїхав з Ізраїлю до України, бо повірив в українське IT-майбутнє. Сьогодні, попри війну, велика частина його команди знаходиться в Україні та працює, як і ми всі. Саме в київському офісі Allstarsit у "Гулівері" проходив EASE Miracle gathering, який "Телеграф" інформаційно підтримав, бо теж вірить в українські IT.

"Звільнення працівника майже ніколи не буває правильним кроком"

— Як би ви прокоментували масштабні кадрові потрясіння — замороження найму та скорочення у світових IT-гігантах?

- Я вважаю, що звільнення майже ніколи не буває правильним кроком, тому що ви втрачаєте таланти. Але, коли під час кризи або рецесії фінансові показники компанії вимагають швидкого скорочення витрат, починається спочатку призупинення найму, потім перегляд і оптимізація наявних процесів, що може супроводжуватися скороченням персоналу. В майбутньому це може негативно вплинути на роботу компанії.

А от замороження найму в такій ситуації може бути виправданим кроком. Після замороження найму у компаній є час і можливість переглянути бюджет і спробувати збалансувати його іншим чином, не за рахунок людей. Люди — це майбутня конкурентоспроможність на ринку.

Поки діє замороження найму, можна переглянути наявний персонал. Можливо, ваші співробітники мають необхідний досвід або їм потрібно мінімальне навчання. Замороження найму може стривожити людей, а підвищення всередині команди — підняти моральний дух.

Allstarsit перейшов зі стратегіі пошуку талантів до стратегії їх утримання, і це дає результат

- У 2015 році ви переїхали жити й працювати в Україну. Чому? І чи не пошкодували, зважаючи на війну, — деінде було б спокійніше?

- Я можу з упевненістю сказати — жодного разу не пошкодував. З початком швидкого розвитку ІТ-сектору в Україні усім було зрозуміло, наскільки вона є ресурсною та багатообіцяльною. Мені дуже подобається український менталітет — це надзвичайно відкриті, добрі, талановиті та працьовиті люди. А після 24 лютого український ІТ-сектор продемонстрував ще й безпрецедентну стійкість, гнучкість і здатність протистояти будь-яким перешкодам.

- Ви говорили якось, що Україна має потенціал нової глобальної ІТ-нації.

- Звісно. Я вважаю так і досі. Ба більше — так вважають і наші клієнти, які самі бачать, як наші колеги виходять на зв'язок з бомбосховищ, приймають правки у ванних кімнатах при повітряних тривогах. А ще заспокоюють іноземних колег, кажучи, що сьогодні гарний день, адже було всього дві повітряні тривоги, а світло та воду вимикали всього лише на чотири години, замість шістьох.

- Це про особисті якості, національний характер. А професійно?

- Інші країни зацікавлені в українських спеціалістах через їхню високу кваліфікацію та надмірну відповідальність. Українці розумні, віддані та легкі у комунікації.

І Україна в цілому зуміла позиціювати себе як країна з сильним ІТ-брендом. Попри нестабільну економіку, українці мають величезний хист створювати світові технологічні продукти.

Соломон Амар: "Українці мають величезний хист створювати світові технологічні продукти"

Цифрові паспорти та можливість отримувати понад 70 державних послуг онлайн роблять Україну першою країною електронного врядування. У зв’язку з тим, що технологічний сектор зараз демонструє надзвичайну стійкість до війни, багато хто вважає, що ця безперервна цифровізація є ключем до майбутнього України. Це може стати безпрецедентним кейсом на світовій арені, яким Україні варто ділитись.

"Саме з українського офісу почався наш швидкий ріст"

- З чого ви взагалі починали та коли у ваших планах з'явилася Україна?

- Як Allstarsit — зі створення першого офісу у місті Хайфа, Ізраїль у 2004 році. Тоді це була невелика команда, що допомагала компаніям у пошуку талантів в Ізраїлі. З часом ми набирали обертів, та отримували більше запитів. На трудовому ринку Ізраїля відчувався дефіцит кадрів, тому потрібно було рухатися далі.

У 2016 році ми відкрили офіс в Україні. Він став своєрідним містком для з’єднання ізраїльських хай-тек-компаній зі східноєвропейськими талантами.

Згодом ми відкрили ще два офіси — в Польщі та ОАЕ. З Польщі наш європейський курс стартував ще у 2021 році. Там ми відразу запустили активний процес найму та вже у січні відкрили двері нашого першого офісу у Варшаві.

Саме він став пунктом прихистку для частини української команди, яку ми евакуювали з Києва в перший тиждень війни. Активний найом на польському ринку (як переселених українців, так і поляків) за короткий час дав нам зрозуміти, що наш офіс потребував розширення, тому згодом ми змінили його на новий та просторіший. Польський офіс покриває запити з країн Європи, в той час, як офіс в Дубаї став нашим своєрідним інтернаціональним технохабом.

У 2022 році стрімко зросли запити на спеціалістів сфери технічної підтримки, багато компаній хочуть надавати своїм клієнтам послуги сапорту 24/7, тому, щоб зробити це можливим, ми відкрили офіс у Боготі, Колумбія.

Сьогодні ми покриваємо всі часові пояси. Наші колеги працюють у більш ніж 40 країнах світу, а наші клієнти працюють у сферах кібербезпеки, фінтеху, штучного інтелекту, агро- та інших технологій.

Україна зіграла неабияку роль у досягненні цієї мети: з українського офісу почався наш швидкий ріст, саме українські спеціалісти поклали початок нашим міжнародним контрактам.

Соломон Амар просуває український IT-ринок за кордоном, бо вірить, що ми маємо потенціал стати однією зі світових IT-столиць

- Ви працюєте на декількох ринках, тож і запитання про ситуацію не лише в Україні. Які сьогодні, на ваш погляд, найперспективніші ніші у світовому IT?

- За оцінками Gartner, у 2023 році глобальні витрати на ІТ сягнуть 4,6 трильйона доларів, що на 5,1% більше, ніж у 2022 році. IT-індустрія в цілому продовжить швидко розвиватися. Компанії, що змогли пройти кризу 2020-2022 років, зможуть використати свою стійкість як своєрідний трамплін та досягти ще більших висот у 2023 році.

Зростатиме кількість проєктів, зосереджених на вивченні та використанні штучного інтелекту не тільки на глобальному рівні, а й в повсякденному житті. Нашумілий нещодавно ChatGPT (чатбот зі штучним інтелектом, який може підтримувати діалог із користувачем. — Ред.) — яскраве тому підтвердження, та нагадування для нас, що ера штучного інтелекту тільки починається.

- Як впливає на індустрію війна в Україні? Знову ж говоримо про ніші, а не про збитки чи міграцію кадрів та компаній.

- Враховуючи, що сьогодні кількість кібератак зростає – йде боротьба за персональні дані, завдається шкода інфраструктурі державних установ, організаціям та бізнесу, — розвиток кібербезпеки важливий для забезпечення захисту даних від таких атак. Крім кіберзахисту, в пріоритеті безпека людей, тому очікується активне інвестування у воєнну сферу.

Не менш важливою сферою стане Agtech, адже існує гостра потреба в стійких та ефективних сільськогосподарських рішеннях, щоб задовольнити глобальний попит на харчові продукти. З цієї причини сільськогосподарські технології в цей час є одним з найцікавіших та інвестиційно привабливих секторів для багатьох міжнародних венчурних капіталістів.

Світ починає розуміти, що ресурси не безлімітні, тому сподіваюся, що стрімко розвиватимуться продукти та сервіси, направлені на зменшення використання природних ресурсів та технології zero emission.

В цілому наступні роки пройдуть з акцентом на автоматизацію — компанії будуть автоматизувати якомога більше своїх бізнес- та ІТ-процесів і навчати співробітників нових технологій.