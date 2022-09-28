Українська IT-індустрія: список якісних мобільних застосунків, про які ви могли не знати

Мобільні додатки від українських розробників матимуть користь у повсякденному житті

Сьогодні українська IT-сфера демонструє неймовірні здобутки на всіх світових рівнях і є надійним джерелом валютних надходжень, що своєю чергою підтримує курс гривні. Наші програмісти продовжують ділитися інноваційними розробками та новими програмними забезпеченнями. Вони є гідними конкурентами у світовому масштабі та демонструють досягнення ще й з дизайнерської точки зору. Навіть в умовах війни їхні розробки мають стабільно високий попит.

Проаналізувавши великий асортимент мобільних застосунків від українських розробників, "Телеграф" виділив ті, які точно будуть корисні у повсякденному житті. Одночасно з тим аплікації мають стильний візуал та обіцяють зручність у використанні.

Перша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою

До електронної бібліотеки "Слухай" увійшло понад 100 прозових і поетичних аудіокниг української класики та сучасності. Деякі тексти зачитували автори особисто. До озвучення долучилися теле- та радіоведучі, талановиті актори театру та кіно, музиканти. Зайшовши у цей додаток, хочеться залишитися якнайдовше та з головою поринути у літературу.

Цей культурний проєкт був створений з метою підтримки українського контенту, української літератури. У такий непростий час для нашої країни, література слугує тим інструментом, який здатний об’єднувати серця та згуртовувати народ.

"Українські книга — це завжди актуально. Треба пам’ятати де ми народилися, де ми зростали і хто ми є на сьогодні. Після того як довгий час росія намагалася придушити все українське, наш проєкт взяв покликання поширювати сучасні книги та нагадувати про те, що вже написано. Українська література — це символ свободи, і наші серця мають відкликатися на це", — розповідають учасники проєкту.

Екологічне споживання та правильне сортування сміття в Україні

Мобільний додаток "Сортуй" навчить вас універсальним правилам сортування сміття. Крім того, застосунок має інтерактивну карту пунктів його прийому. Максимум за три кроки програма визначить тип вторсировини та розповість, як її підготувати до переробки. Додаток "Сортуй" підтримує умови сортування 22 міст, серед яких Київ, Львів, Одеса, Харків, Миколаїв, Херсон, Чернігів та інші.

"Ідея створення помічника із сортування народилась у компанії MacPaw у 2017 році, коли ми тільки-но запровадили роздільний збір відходів. Для багатьох із нас це був абсолютно новий досвід, і без труднощів не обійшлось. Тож перший прототип "Сортуй" був дуже очікуваним та помічним.

Якийсь час застосунок залишався лише у внутрішньому користуванні, та на 10-річчя компанії ми випустили його в світ. Тепер "Сортуй" – це некомерційний проєкт, що популяризує свідоме споживання та допомагає українцям розвивати корисні екозвички."

Застосунок, що посів перше місце в категорії "Стиль життя"

Obimy — соціальна мережа, що спрямована на емоційний зв’язок. Наприклад, у віртуальному режимі ви зможете когось обійняти, поцілувати або ж хоча б доторкнутися. Такий застосунок почав ширитися серед людей, що змушені бути на відстані через вторгнення росії, адже так хочеться бути ближче одне до одного.

"Завдяки застосунку я висловлюю свої почуття замість того, щоб чатитися у повідомленнях, бо іноді слів не вистачає. Це новий спосіб бути ближче на відстані. Це робить звичайні речі важливою частиною життя", — розповідає розробник.

Він поділився, що спочатку створив застосунок просто для того, щоб налагодити стосунки з дружиною в цікавий спосіб. Проєкт коштує близько 50 тисяч доларів, тож молодий програміст в першу чергу використав свої заощадження. Нині популярність застосунку просто вражає, а відповідно, зріс успіх на фінансовому ринку. Подумати тільки, у пік активності своїх завантажень, додаток перевершував таких гігантів, як Tinder, Pinterest, Discord, Zoom. Obimy користуються люди зі всієї планети, а відео з захопленими відгуками заполонили весь TikTok. Тепер кожен може відчути пульс рідної людини, навіть якщо вона знаходиться за сотні кілометрів від вас.

Помічник у створенні крутих сторіз в інстаграмі

У застосунку LOOMY ви знайдете неймовірну кількість українських шаблонів та шрифтів, що зробить ваш контент унікальним.

Програма містить у собі колекцію стікерів, понад 100 кольорових, анімованих та класичних шрифтів, що дозволяє знайти кожному свій творчий підхід до сторімейкерства. Перевагою є те, що створений текст можна просто скопіювати та вставити там, де вам потрібно. Додаток постійно оновлюється, тож ви точно не перестанете дивувати своїх фоловерів.

Довідник з домедичної допомоги, щоб рятувати життя поранених

Ви обов’язково маєте знати, як діяти, коли поруч хтось зазнав поранення. Додаток TacticMedAid працює без інтернету. Він створений з метою навчання військових та цивільних допомозі постраждалим. Одразу після встановлення застосунку, ви отримуєте повний довідник з адаптованою версією TCCC-AMS для військових та протоколу STOP THE BLEED для цивільного населення. Таким чином, ви зможете врятувати комусь життя, навіть, без наявності медичної освіти.

Перший розділ програми містить інформацію про те, як зупинити кровотечу (адже саме крововтрата вважається найпоширенішою причиною смерті в умовах війни), як надати допомогу за відсутності медичної аптечки. Другий розділ містить алгоритм дій при розповсюджених видах ушкоджень і поранень в бойових умовах.

Також програма включає базу з актуальною інформацією про працюючі медичні пункти, відкриті аптеки, контакти лікарів та медресурси нашої країни. Проєкт було розроблено агенцією з охорони здоров'я One Health. Було задіяно більш ніж 20 волонтерів та спеціалістів. Команда також випускає відеоролики з порадами у тактичній медицині з повною лекцією по військових протоколах на своєму YouTube каналі. Ознайомитися з цими порадами також можна у телеграм-боті.

Фахівці IT-індустрії продовжують показувати світу свій професіоналізм. За прогнозами експертів IT Ukraine Association, успіхи на українському ринку інформаційних технологій стабільно зростатимуть на 22–30% щороку, а кількість програмістів збільшиться у два рази до 2024 року. Це непогано, але наш потенціал ще більший. Рекорди у галузі зростуть масштабніше, коли держава вирішить такі проблеми, як розвиток людського капіталу та освіти, та позбудеться деяких застарілих законодавчих бар’єрів.