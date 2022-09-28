Рус

Названо програму, яка пожирає енергію на телефоні та розряджає батарею

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
888
Краще видалити популярний додаток зі смартфона Новина оновлена 28 вересня 2022, 14:45
Краще видалити популярний додаток зі смартфона

Одна програма продовжує працювати у фоновому режимі, навіть коли ви її закрили

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від багатьох моментів. Ви можете шкодити акумулятору, коли неправильно виконуєте зарядку пристрою. Наприклад, залишаєте мобільний у розетці, навіть коли відсоток заряду досяг 100. Ще ваш телефон буде швидше розряджатися, якщо у вас є одна програма — пожирач енергії.

Як пише Reader’s Digest, багато програм споживають чимало енергії акумулятора, але одна з програм продовжує це робити, навіть коли ви її закрили. Йдеться про популярний додаток Facebook. Соцмережа, як виявилося, може забирати не лише ваш час, а й з’їдати заряд смартфона.

Так, лише одна програма може споживати тонну заряду акумулятора вашого телефону. На жаль, одним із найпоширеніших винуватців є додаток Facebook. Багато програм, наприклад Facebook, працюють у фоновому режимі, навіть якщо ви його не використовуєте. Ця програма постійно перевіряє повідомлення та оновлення, а також оновлює вашу стрічку у фоновому режимі.

Деякі користувачі Android навіть повідомляють, що видалення програми Facebook допомогло іншим додаткам працювати на 15% швидше і заощадило 20% часу автономної роботи їхніх телефонів.

Тому, якщо не бажаєте бігати до зарядного пристрою занадто часто, видаліть програму та перевіряйте Facebook через веб-браузер на своєму телефоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є діапазон відсотків, до яких найбільш оптимально заряджати та розряджати мобільний телефон. Проста звичка продовжить термін служби батареї смартфона.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Телефон