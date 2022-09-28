Названо програму, яка пожирає енергію на телефоні та розряджає батарею

Одна програма продовжує працювати у фоновому режимі, навіть коли ви її закрили

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від багатьох моментів. Ви можете шкодити акумулятору, коли неправильно виконуєте зарядку пристрою. Наприклад, залишаєте мобільний у розетці, навіть коли відсоток заряду досяг 100. Ще ваш телефон буде швидше розряджатися, якщо у вас є одна програма — пожирач енергії.

Як пише Reader’s Digest, багато програм споживають чимало енергії акумулятора, але одна з програм продовжує це робити, навіть коли ви її закрили. Йдеться про популярний додаток Facebook. Соцмережа, як виявилося, може забирати не лише ваш час, а й з’їдати заряд смартфона.

Так, лише одна програма може споживати тонну заряду акумулятора вашого телефону. На жаль, одним із найпоширеніших винуватців є додаток Facebook. Багато програм, наприклад Facebook, працюють у фоновому режимі, навіть якщо ви його не використовуєте. Ця програма постійно перевіряє повідомлення та оновлення, а також оновлює вашу стрічку у фоновому режимі.

Деякі користувачі Android навіть повідомляють, що видалення програми Facebook допомогло іншим додаткам працювати на 15% швидше і заощадило 20% часу автономної роботи їхніх телефонів.

Тому, якщо не бажаєте бігати до зарядного пристрою занадто часто, видаліть програму та перевіряйте Facebook через веб-браузер на своєму телефоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є діапазон відсотків, до яких найбільш оптимально заряджати та розряджати мобільний телефон. Проста звичка продовжить термін служби батареї смартфона.