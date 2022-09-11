Чому не можна заряджати смартфон до 100%: багато хто робить неправильно

Не станеться нічого поганого, якщо заряджати свій улюблений гаджет не до кінця

Багато фахівців рекомендують не заряджати мобільний телефон до 100%. З цієї ж причини вони не радять залишати смартфон на зарядці на всю ніч.

Якщо заряджати телефон не до кінця, з ним нічого поганого не станеться, пише belnovosti. Це тільки піде на користь сучасному пристрою.

Чому не можна заряджати смартфон до 100%

Не варто заряджати телефон до максимального рівня, щоб батарея не перегрівалася. Оптимальний рівень заряду, що рекомендується, для роботи смартфона становить 30-80%.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно відключати телевізор із розетки, щоб продовжити термін його служби. А також ми відповідали на питання, як краще працювати з ноутбуком – від мережі чи від батареї. Багато хто нехтує одним правилом.