Украинская IT-индустрия: список качественных мобильных приложений, о которых вы могли не знать

Мобильные приложения от украинских разработчиков будут полезны в повседневной жизни

Сегодня украинская IT-сфера демонстрирует невероятные достижения на всех мировых уровнях и является надежным источником валютных поступлений, что в свою очередь поддерживает курс гривни. Наши программисты продолжают делиться инновационными разработками и новыми программами. Они достойные конкуренты в мировом масштабе и демонстрируют свои достижения еще и с дизайнерской точки зрения. Даже в условиях войны их разработки имеют стабильно высокий спрос.

Проанализировав большой ассортимент мобильных приложений от украинских разработчиков, "Телеграф" выделил те, которые точно будут полезны в повседневной жизни. В то же время они имеют стильный визуал и обещают удобство в использовании.

Первая онлайн-библиотека аудиокниг на украинском языке

В электронную библиотеку "Слухай" вошло более 100 прозаических и поэтических аудиокниг украинской классики и современности. Некоторые тексты зачитывали авторы лично. К озвучке присоединились теле- и радиоведущие, талантливые актеры театра и кино, музыканты. Войдя в это приложение, хочется остаться как можно дольше и с головой погрузиться в литературу.

Этот культурный проект был создан для поддержки украинского контента, украинской литературы. В такое непростое время для нашей страны литература служит тем инструментом, который способен объединять сердца и сплачивать народ.

"Украинская книга — это всегда актуально. Надо помнить, где мы родились, где мы росли и кто мы сегодня. После того как долгое время россия пыталась подавить все украинское, наш проект взял призвание распространять современные книги и напоминать о том, что уже написано. Украинская литература — это символ свободы, и наши сердца должны отзываться на это", — рассказывают участники проекта.

Экологическое потребление и правильная сортировка мусора в Украине

Мобильное приложение "Сортуй" научит вас универсальным правилам сортировки мусора. Кроме того, приложение имеет интерактивную карту пунктов его приема. Максимум за три шага программа определит тип вторсырья и расскажет, как его подготовить к переработке. Приложение "Сортуй" поддерживает условия сортировки 22 городов, среди которых Киев, Львов, Одесса, Харьков, Николаев, Херсон, Чернигов и другие.

"Идея создания помощника по сортировке родилась в компании MacPaw в 2017 году, когда мы только ввели раздельный сбор отходов. Для многих из нас это был совершенно новый опыт, и без труда не обошлось. Поэтому первый прототип "Сортуй" был очень ожидаемым и полезным.

Какое-то время приложение оставалось только во внутреннем пользовании, но на 10-летие компании мы выпустили его в свет. Теперь "Сортуй" – это некоммерческий проект, популяризирующий сознательное потребление и помогающий украинцам развивать полезные экзотические привычки."

Приложение, занявшее первое место в категории "Стиль жизни"

Obimy – социальная сеть, направленная на эмоциональную связь. Например, в виртуальном режиме вы сможете кого-то обнять, поцеловать или хотя бы прикоснуться. Такое приложение становится популярным среди людей, вынужденных быть на расстоянии из-за вторжения россии, ведь так хочется быть ближе друг к другу.

"Благодаря приложению я выражаю свои чувства вместо того, чтобы чатиться в сообщениях, потому что иногда слов не хватает. Это новый способ быть ближе на расстоянии. Это делает обычные вещи важной частью жизни", - рассказывает разработчик.

Он поделился, что сначала создал приложение просто для того, чтобы наладить отношения с женой интересным способом. Проект стоит около 50 тысяч долларов, так что молодой программист в первую очередь использовал свои сбережения. В настоящее время популярность приложения просто поражает, а соответственно, вырос успех на финансовом рынке. Подумать только, в пик активности своих загрузок приложение превосходило таких гигантов, как Tinder, Pinterest, Discord, Zoom. Obimy пользуются люди со всей планеты, а видео с восторженными отзывами заполонили весь TikTok. Теперь каждый может почувствовать пульс родного человека, даже если он находится в сотне километров от вас.

Помощник в создании крутых сториз в инстаграме

В приложении LOOMY вы найдете невероятное количество украинских шаблонов и шрифтов, что сделает ваш контент уникальным.

Программа включает коллекцию стикеров, более 100 цветных, анимированных и классических шрифтов, что позволяет найти каждому свой творческий подход к сторимейкерству. Преимуществом является то, что текст можно просто скопировать и вставить там, где вам нужно. Приложение постоянно обновляется, так что вы точно не перестанете удивлять своих фолловеров.

Справочник по домедицинской помощи, чтобы спасать жизнь раненых

Вы обязательно должны знать, как действовать, когда рядом кто-то получил ранение. Приложение TacticMedAid работает без Интернета. Он создан для обучения военных и гражданских оказывать помощь пострадавшим. Сразу после установки приложения вы получаете полный справочник по адаптированной версии TCCC-AMS для военных и протокола STOP THE BLEED для гражданского населения. Таким образом, вы сможете спасти кому-то жизнь даже без наличия медицинского образования.

Первый раздел программы содержит информацию о том, как остановить кровотечение (ведь именно кровопотеря считается самой распространенной причиной смерти в условиях войны), как оказать помощь при отсутствии медицинской аптечки. Второй раздел содержит алгоритм действий при распространенных видах повреждений и ранений в боевых условиях.

Также программа включает базу с актуальной информацией о работающих медицинских пунктах, открытых аптеках, контактах врачей и медресурсах нашей страны. Проект был разработан агентством по здравоохранению One Health. Было задействовано более 20 волонтеров и специалистов. Команда также выпускает видеоролики с советами по тактической медицине с полной лекцией по военным протоколам на своем YouTube канале. Ознакомиться с этими советами можно в телеграм-боте.

Специалисты IT-индустрии продолжают показывать миру свой профессионализм. По прогнозам экспертов IT Ukraine Association, успехи на украинском рынке информационных технологий будут стабильно расти на 22–30% ежегодно, а количество программистов увеличится в два раза к 2024 году. Это неплохо, но наш потенциал еще больше. Рекорды в отрасли вырастут более масштабно, когда государство решит такие проблемы, как развитие человеческого капитала и образования, и снимет некоторые устаревшие законодательные барьеры.