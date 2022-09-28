Названо приложение, которое пожирает энергию на телефоне и разряжает батарею

Одна программа продолжает работать в фоновом режиме, даже когда вы ее закрыли

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от многих моментов. Вы можете вредить аккумулятору, когда неправильно выполняете зарядку устройства. К примеру, оставляете мобильный в розетке, даже когда процент заряда достиг 100. Еще ваш телефон будет быстрее разряжаться, если у вас есть одно приложение – пожиратель энергии.

Как пишет Readerʼs Digest, многие приложения потребляют немало энергии аккумулятора, но одна из программ продолжает это делать, даже когда вы ее закрыли. Речь идет о популярном приложении Facebook. Соцсеть, как оказалось, может забирать не только ваше время, а и съедать заряд смартфона.

Так, всего одно приложение может потреблять тонну заряда аккумулятора вашего телефона. К сожалению, одним из распространенных виновников является приложение Facebook. Многие приложения, например Facebook, работают в фоновом режиме, даже если вы его не используете. Эта программа постоянно проверяет сообщения и обновления, а также обновляет вашу ленту в фоновом режиме.

Некоторые пользователи Android даже сообщают, что удаление приложений Facebook помогло другим программам работать на 15% быстрее и сэкономило 20% времени автономной работы их телефонов.

Поэтому если не желаете бегать к зарядному устройству слишком часто, удалите приложение и проверяйте Facebook через веб-браузер на своем телефоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть диапазон процентов, до которых наиболее оптимально заряжать и разряжать мобильный телефон. Простая привычка продлит срок службы батареи смартфона.