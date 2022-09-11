Почему нельзя заряжать смартфон до 100%: многие делают неправильно

Не случится ничего плохого, если заряжать свой любимый гаджет не до конца

Многие специалисты рекомендуют не заряжать мобильный телефон до 100%. По этой же причине они не советуют оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.

Если заряжать телефон не до конца, с ним ничего плохого не случится, пишет belnovosti. Это только пойдет на пользу современному устройству.

Почему нельзя заряжать смартфон до 100%

Не следует заряжать телефон до максимального уровня, чтобы не перегревалась батарея. Рекомендуемый оптимальный уровень заряда для работы смартфона составляет 30-80%.

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