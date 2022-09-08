Одруження без паспортів: українці отримали нову можливість в "Дії"

Нова функція доступна в органах ДРАЦС

Відтепер в органах ДРАЦС доступна нова функція, яку запровадили разом Міністерство цифрової трансформації і Міністерство юстиції України. Функція полягає в шерингу внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку Дія.

Наразі, аби замовити чи отримати адміністративну послугу в органах ДРАЦС українцям достатньо мати електронний паспорт у "Дії" та поділитися цифровою копією документа.

Алгоритм дій простий. Вам необхідно:

відкрити паспорт у застосунку Дія;

натиснути на нього, потім на штрихкод;

працівник ДРАЦСу зісканує штрихкод або вручну введе в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.

Відтак цифрова копія паспорту та е-підпис передаються до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного цивільного стану. Зокрема, таким шляхом можна навіть одружитися, якщо паспорта немає при собі.

"Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних", — йдеться в повідомленні пресслужби Мінцифри.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, застосунок "Дія" потрапив у скандал через невдалий приклад роботи нового бота.