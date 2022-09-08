Женитьба без паспортов: украинцы получили новую возможность в "Дии"

Новая функция доступна в органах ГРАГС

Отныне в органах ГРАГС доступна новая функция, которую вместе ввели Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции Украины. Функция состоит в шеринге внутреннего и заграничного цифровых паспортов в приложении Дия.

Чтобы заказать или получить административную услугу в органах ГРАГС украинцам достаточно иметь электронный паспорт в "Дии" и поделиться цифровой копией документа.

Алгоритм действий прост. Вам необходимо:

открыть паспорт в приложении Дия;

нажать на него, затем на штрихкод;

работник ГРАГСа сканирует штрихкод или вручную вводит в систему 13-значный код, расположенный под ним;

подтвердить запрос на передачу данных в приложении Дия.

Цифровая копия паспорта и е-подпись передаются в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния. В частности, таким путём можно даже жениться, если паспорта нет при себе.

"Это значительно сократит обслуживание и поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных", — говорится в сообщении прессслужбы Минцифры.

Как сообщал "Телеграф" ранее, приложение "Дия" попало в скандал из-за неудавшегося примера работы нового бота.