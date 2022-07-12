"Пішло полювання на відьом": "Дія" влипла у скандал через приклад роботи бота "єВорог"

Користувачі мережі вказали, що приклад обрано не найкращим чином

Портал "Дія" поінформував про результати роботи бота "єВорог" щодо пошуку колаборантів, але влип у скандал через невдалий приклад.

Так у повідомленні від 12 липня зазначено, що за допомогою порталу вдалося зібрати 1807 заявок про людей, які співпрацюють з росіянами, однак як ілюстрацію було обрано приклад із дівчиною, яка завагітніла від окупанта.

"Вагітна від рашиста. Вважає себе чи не першою леді села. Її мати готує їжу для росіян", — отримуємо такі короткі, але яскраві повідомлення з чату єВорог", — йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі від такого прикладу в захват не прийшли. Зокрема, журналістка Олександра Горчинська нагадала, що у ЗМІ з початку вторгнення оприлюднено безліч публікацій про злочини росіян проти жінок, включаючи й задокументовані поліцією випадки зґвалтувань.

"Дія ж, розповідаючи про роботу бота єВорог, чомусь вибирає скріншот, на якому найбільшим ворогом виставляють жінку, яка "вагітна від рашиста". І нічого, що це може бути не її вибір. І що її могли просто не питати", — Написала вона.

Не стали мовчати й інші користувачі мережі, які зазначили, що повідомлення в такому ключі можуть бути типовим наклепом через особисті розбіжності з односельцями.

Як повідомлялося раніше, мешканців Львова переполошив традиційний атрибут барбершопів, а саме триколірний стовпчик, яким здавна відзначалися подібні заклади. Річ у тому, що на ньому є комбінація з синього, білого і червоного кольорів, що в деяких породило асоціацію з російським триколором.