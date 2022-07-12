"Пошла охота на ведьм": "Дия" влипла в скандал из-за примера работы бота "єВорог"

Пользователи сети указали, что пример выбран не лучшим образом

Портал "Дия" проинформировал о результатах работы бота "еВраг" по поиску коллаборантов, но влип в скандал из-за неудачного примера.

Так в сообщении от 12 июля указано, что посредством портала удалось собрать 1807 заявок о людях, сотрудничающих с россиянами, однако в качестве иллюстрации был выбран пример с девушкой, которая забеременела от оккупанта.

"Беременна от рашиста. Считает себя чуть ли не первой леди села. Ее мать готовит еду для россиян", — получаем такие короткие, но яркие, сообщения из чата еВраг", — говорится в сообщении.

Пользователи сети же от подобного примера в восторг не пришли. В частности журналистка Александра Горчинская напомнила, что в СМИ с начала вторжения обнародовано множество публикаций о преступлениях россиян против женщин, включая и задокументированные полицией случаи изнасилований

"Дия же, рассказывая о работе бота еВраг, почему-то выбирает скриншот, на котором самым большим врагом выставляют женщину, которая "беременна от рашиста". И ничего, что это может быть не ее выбор. И что ее могли просто не спрашивать", — написала она.

Не стали молчать и другие пользователи сети, которые отметили, что сообщения в таком ключе могут быть типичной клеветой из-за личных разногласий с односельчанами.

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Как сообщалось ранее, жителей Львова переполошил традиционный аттрибут барбершопов, а именно трехцветный столбик, которым издавна отмечались подобные заведения. Дело в том, что на нем присутствует комбинация из синего, белого и красного цветов, что у некоторых породило ассоциацию с российским триколором.