Парикмахерская во Львове переполошила местных жителей "триколором": в сети смеются

В сети уже создают мемы

В сети началось бурное обсуждение, после того, как одна из жительниц Львова нашла схожесть между символом барбершопов и российским триколором.

Женщина сообщила, что увидела схожесть в цветовом сочетании барберпола и российского флага, а потому зашла поинтересоваться, что именно он символизирует, но ответа не получила.

В комментариях к записи даже предположили, что это специальный знак, чтобы "приманивать переселенцев".

Другие пользователи сети после этого не смогли удержаться и выдали после этого волну юмора.

Стоит отметить, что барберпол (дословно переводится, как "парикмахерский столбик") устанавливали на входах в цирюльни еще в средние века, но изначально имели в себе лишь два цвета — красный и белый. Дело в том, что в те времена цирюльники занимались не только стрижками, но и проводили медицинские операции, вроде удаления зубов, ампутаций и кровопускания, поэтому цвета традиционно связывают с белыми бинтами и красной кровью.

Трехцветные барберполы традиционно ассоциируются с американскими парикмахерскими, так как выполнены в национальных цветах флага США, однако известно, что такие появлялись в Нидерландах еще в эпоху Ренессанса. Тогда считалось, что красный символизирует кровопускание, белый — удаление зубов, а синий — услуги вроде бритья.

Как сообщалось ранее, в Одессе мужчина, представившийся военным, нагрубил продавцу из-за украинского языка. Впрочем, позже оказалось, что покупатель оказался не военным, а охранником. Он уже получил повестку, а также внезапно заговорил на украинском языке.