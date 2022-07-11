Перукарня у Львові переполошила місцевих жителів "триколором": у мережі сміються

У мережі вже створюють меми

У мережі почалося бурхливе обговорення після того, як одна з мешканок Львова знайшла схожість між символом барбершопів та російським триколором.

Жінка повідомила, що побачила схожість у кольоровому поєднанні барберпола та російського прапора, а тому зайшла поцікавитись, що саме він символізує, але відповіді не отримала.

У коментарях до запису навіть припустили, що це спеціальний знак, щоб "приманювати переселенців".

Інші користувачі мережі не змогли втриматися і видали після цього хвилю гумору.

Варто зазначити, що барберпол (дослівно перекладається як перукарський стовпчик) встановлювали на входах у цирульні ще в середні віки, але спочатку мали в собі лише два кольори — червоний і білий. Річ у тому, що в ті часи цирульники займалися не лише стрижками, а й проводили медичні операції, на кшталт видалення зубів, ампутацій та кровопускання, тому кольори традиційно пов’язують із білими бинтами та червоною кров’ю.

Триколірні барберполи традиційно асоціюються з американськими перукарнями, оскільки виконані в національних кольорах прапора США, проте відомо, що такі з’являлися в Нідерландах ще в епоху Ренесансу. Тоді вважалося, що червоний символізує кровопускання, білий видалення зубів, а синій послуги на зразок гоління.

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