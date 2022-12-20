За кризисом всегда идет восстановление: как работает и зарабатывает IT-бизнес в условиях войны

"Телеграф" побеседовал с представителями украинского IT-бизнеса о реалиях работы во время войны и перспективах после победы

За время войны даже далекие от программирования люди пришли к выводу: хочешь стабильность — иди работать в IT. Отечественная отрасль повзрослела, сплотилась в IT-армию, осознанно донатит на максимум социальных и военных нужд.

В рамках проекта #БизнесТелеграф поговорили с представителями украинского IT о реалиях работы во время войны, отношениях с государством, найме работников и содержании клиентов. А также о том, как специалисты отрасли видят ее состояние сегодня и перспективы после войны?

– Как изменилась IT-индустрия с началом войны?

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины: — Об устойчивости украинской IT-отрасли свидетельствует то, что 85% украинских IТ-компаний смогли полностью возобновить свою деятельность уже в мае. Сегодня отрасль наращивает экспорт, развивает новые проекты и направления.

По итогам десяти месяцев 2022 года IТ-отрасль принесла в экономику Украины 6 млрд долларов США экспортной выручки и достигла 10% роста по сравнению с предыдущим годом.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины

Екатерина Андрушко, СМО в Quark: — Общий бизнес-вектор всех компаний не только Украины, но и мира сосредоточен на повышении эффективности работы, увеличении показателей профита, уменьшении затрат, в том числе — на развитие, рискованные эксперименты и персонал.

Компаниям стало менее выгодно в моменте нанимать и увеличивать штат, а люди увидели, что самая стабильная сфера сейчас в Украине – это IT. Именно поэтому спрос больше всего растет в сегменте кандидатов без опыта в IT вообще. Отзывы на вакансии увеличились в 3-4 раза.

Юрий Костюченко, CBDO компании UBOS: — Мы стали более активно презентовать Украину на международной арене как технологическую страну. В начале ноября, например, UBOS в составе делегации из 24 стартапов представлял Украину на WebSummit в Лиссабоне.

В целом индустрия стала более сплоченной. Компании объединили усилия ради общей цели нашей победы. И все мы продолжаем работать в этом направлении: донатить на ВСУ, помогать внутренне перемещенным лицам, платить налоги, развивать бренд Украины на международной арене.

Любовь Мочалова, CEO "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE: — Если отвлечься от статистик и цифр — индустрия стала взрослее. Чтобы не увольнять команды, оказавшиеся на бенче (без нагрузки. — Ред.) — компании-аутсорсеры начали привлекать их в собственные проекты и "пилить" свои продукты. А продуктовики, несмотря ни на что, релизят и заходят в апсторы (App Store — платформа для поиска и загрузки приложений. — Ред.). Это яркий пример того, как айтишники используют кризис как возможность.

Но рашисты придумали новую тактику по бомбардировке инфраструктуры. Это ускорит выезд IT-компаний за границу. И, к сожалению, многие из них не вернутся.

Любовь Мочалова, CEO "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE

- Что с командами, работой офисов, зарплатами – в первые месяцы войны и сейчас?

Михаил Федоров: — Недавно рекрутинговая платформа BazaIT совместно с проектом IT Generation провели опрос среди работодателей на украинском IТ-рынке и спросили, готовы ли они нанимать джунов (начинающих. — Ред.) и свитчеров (работников с опытом. — Ред.). В исследовании приняли участие 80 компаний, таких как Luxoft, SocialTech, MacPaw, Ciklum, Competera.

86,3% опрошенных компаний готовы нанимать джунов и свитчеров, и только 13,7% — нет. Хорошим показателем является то, что более 60% компаний, которые в принципе готовы брать на работу джунов и свитчеров, уже сейчас имеют для них вакансии или будут иметь их в ближайшее время.

О том, что IТ-отрасль нуждается в новых специалистах, также свидетельствуют данные опроса Львовского IТ-кластера — 88% IT-компаний во время военного состояния проводили набор специалистов на открытые вакансии.

Александр Шевченко, COO/Board Member компании Devox Software (украинско-польская IT аутсорсинговая компания, 4 года на рынке US/EU в области custom web development и IT):

— Мы не внедряли политику затягивания поясов, наоборот, объем инвестиций в админперсонал вырос по сравнению с предыдущим годом, поскольку компания удвоилась в 2021 году и потребовался прочный фундамент в операционном смысле.

Заработные платы по рынку Украины, думаю, снизились, и рынок снова стал в большей степени рынком работодателя. Хороший специалист, конечно, знает себе цену, и текущая конъюнктура его ожиданий не изменит, но в целом имеет место снижение уровня заработных плат на 20-25%.

Александр Шевченко, COO/Board Member компании Devox Software

Юрий Костюченко: — С июня наша компания стабильно растет, нанимаем в среднем 3 новых инженера ежеквартально. Обустроили имеющееся в нашем здании бомбоубежище. Когда только начались перебои со светом, иногда собирались дома у нашего СЕО. Проникались, так сказать, духом стартаперства. Но сейчас уже есть в офисе генератор и Stralink. Большинство времени нам удается работать из офиса, однако при необходимости или для безопасности сотрудники переходят на удаленную работу.

Екатерина Андрушко: — Мы заранее забронировали несколько автономных отелей на западе страны. И с начала декабря команда начинает выезжать к ним. Quarks покрывает стоимость проживания сотрудников и помогает им с поселением близких и животных.

Понимаем, что не все могут уехать по разным личным причинам, поэтому оборудовали офис двумя генераторами: основным и резервным, которые также питают водоснабжение и системы отопления. Душевые кабины с резервом технической воды, запасом пищи, медикаментов и возможностью остаться на ночь, на случай полного блэкаута. Готовимся к худшему и снижаем уровни переживаний команды.

Важным изменением также является внедрение различных систем оценивания, подстроенных под гибридный формат работы с форс-мажорными обстоятельствами.

Юрий Костюченко: — По low-code нише, по прогнозам Gartner, к 2024 году low-code методология разработки ПО будет составлять более 65% общей разработки ПО. Емкость рынка на 2025 год составит 45,5 миллиарда долларов США.

Поэтому, несмотря на все проблемы последних лет, ковид и войну, мы активно работаем, чтобы эти цифры стали реальностью уже в ближайшее время.

Юрий Костюченко, CBDO компании UBOS

Соломон Амар, Founder & CEO of AllSTARSIT: Сегодня большая часть команды AllSTARSIT находится в Украине. Несмотря на войну, я не намерен прекращать развитие компании в Украине.

Бюджеты зарплат не сокращали. Многие клиенты поддержали команды дополнительными финансовыми бонусами. Одна из команд отдала свой бонус (около $10000) на благотворительность. Сейчас мы ведем наем на 3 наших основных рынках, а наиболее открытых позиций имеем в Восточной Европе и Латинской Америке.

В Киеве у нашей компании есть генератор и Starlink, которые обеспечивают непрерывную подачу электроэнергии и интернета в офисе. Также есть сертифицированное укрытие, холодная и горячая вода, запасы пищи и воды в офисе. Не забываем беспокоиться о ментальном и физическом здоровье работников: в офисе есть персональный массажист, психолог и ежедневные завтраки для подбадривания командного духа.

Людям, работающим не из Киева, компания покрывает оплату коворкингов. Также у нас есть отдельный бюджет, который каждый тиммейт может потратить на приобретение павербанков и генераторов, чтобы оборудовать свое рабочее место дома.

– Что с клиентами?

Юрий Костюченко: — Поскольку мы продуктовая компания, нас, к счастью, не коснулись проблемы с потерей клиентов ни в начале войны, ни сейчас. Наш клауд позволяет инженерам (пользователям UBOS) работать где угодно и не зависеть от того, есть свет и связь конкретно у нас или нет.

Соломон Амар: — Война не повлияла на количество клиентов, с которыми мы работаем, потому что с самого начала мы ведем непрерывную коммуникацию, где рассказываем обо всех мерах, предпринимаемых для безопасности команды. Мы считаем это очень важной составляющей успешного сотрудничества, ведь новостные нарративы о войне в Украине в разных зарубежных СМИ очень отличаются, а нам очень важно, чтобы клиенты видели реальную картину.

Благодаря этому с развитием компании на новых рынках мы заключаем все больше контрактов и увеличиваем количество открытых вакансий.

Соломон Амар, Founder & CEO of AllSTARSIT

Александр Шевченко: — Первые месяцы войны продажи были сверхсложные, учитывая огромные опасения потенциальных клиентов идти за услугой в наш регион, где (и это правда) значительные риски ее не получить или недополучить.

Однако инерция 2022 года до середины лета делала свое. В частности, наша компания заключила 6 контрактов в течение первой половины 2022 года, при этом только 1 из них – до войны. Помогли 3 вещи: интенсивность сейлз-усилий, смекалка в переговорах и умение нанимать за пределами Украины — центральная, восточная Европа. Вторая половина 2022 года неоднозначна — с одной стороны, Украина показала свой характер и мощь (в том числе — на бизнес-фронте), предоставляя практически бесперебойные услуги даже при таких обстоятельствах. Это заставило клиентов более лояльно относиться к рискам, но другая сторона, а именно начало приближения рецессии в глобальной экономике, повлекла за собой общий спад спроса, поэтому продавать стало еще сложнее.

Ожидания клиентов также имеют свои динамику и отличия, снова на первый план вышел бюджет и цена как ключевой аргумент выбора вендора (компании, которая продвигает продукт. — Ред.), несмотря на успешный опыт в той или иной индустрии или технологии.

- Какая проблематика в индустрии остается сегодня и к каким проблемам должны быть готовы в будущем?

Любовь Мочалова: — Самая большая проблема сегодня — это до сих пор не урегулированный механизм официального выезда мужчин за границу. Что, в свою очередь, существенно тормозит возможность топ-менеджеров убедить иностранных заказчиков в подписании контрактов и получении заказов.

Чтобы минимизировать риски войны, украинские IT-компании выполняют заказы смешанными командами — комплектуя их частично из Украины и других стран.

Александр Шевченко: — Что касается макроэкономики. Год 2023-й обещает быть не менее сложным. По прогнозам, экономический спад в Европе уже начался, инфляция в ряде развитых стран составляет 7-8%, ожидается значительный объем падения инвестиций в технологическую индустрию. На рынке США — примерно то же самое. При всех уже существующих ощущениях экономического спада ожидается, что в наибольшей степени он проявится со второго квартала 2023 года и продержится до начала 2024-го. Легче ли при таких условиях продавать? Вовсе нет. Вместе с тем есть статистика, что уровень роста IT Software Developement рынка будет составлять около 12%. Долго ли продлится рецессия — скорее, нет. Экономисты прогнозируют 2024 год для Европы — годом "оттепели" и возвращения к привычному росту ВВП и другим макроэкономическим показателям.

Что касается нашей работы, то к чему должны быть готовы еще — к длительной войне, со всеми вытекающими последствиями. Во время стратегического планирования на следующий год мы отталкивались от наиболее пессимистических сценариев, в частности, что война будет продолжаться в 2023 году. Победа только за нами, но не так просто, мы все это понимаем.

Екатерина Андрушко: — Сегодня команды IT-компаний разбросаны по всей Украине и миру. Так что синхронизация команды в офлайн- и онлайн-режиме неравномерна, и это то, с чем нужно научиться работать.

Игорь Балимасов, Chief Executive Officer IGAMA, UAPAY: — Сейчас рынок очень неравномерный, компании сокращают персонал и на рынок попадает большое количество крутых профессионалов рядом с джунами, только начинающими свой путь в IТ. В свою очередь, для джунов сегодня сложный период – потому что рынок работает в основном на содержание проектов, чем на развитие. Сложные условия работы, отсутствие связи и электричества добавляет сложности для украинских аутсорс- и аутстаф-компаний. Поэтому я считаю, что наша основная цель сейчас показать всему миру, что мы можем не только эффективно защищать свою страну на поле боя, но и эффективно держать энергетический фронт – это внешние инвестиции.

Игорь Балимасов, Chief Executive Officer IGAMA, UAPAY

– Какие шаги для усиления отрасли необходимы от государства, иностранных партнеров, самих компаний?

Александр Шевченко: — Что касается шагов государства, то несколько пожеланий есть. Продавать сложно, не имея возможности посещать физически целевые рынки. Отсюда вопрос пересечения границы для владельцев, топ-менеджеров IT-компаний. Как это сделать, чтобы не провоцировать на коррупцию и манипуляции, вопрос не ко мне. Но такой механизм очень нужен. Около месяца назад был пример, по моему мнению, хрестоматийный, как государство должно помогать компаниям на международной арене. Это, естественно, Web Summit. С каким масштабом и размахом нам удалось привлечь внимание к украинской IT-индустрии, захватывает дух. IT-ивентов, конференций очень много, и у нас очень хорошее начало, чтобы его масштабировать дальше.

Любовь Мочалова: — Главное — война должна быть завершена как можно быстрее и только на наших условиях. А с точечными проблемами "айтишка" привыкла разбираться сама, так произойдет и в этот раз. Даже взять, к примеру, компанию Starlink, которая сначала анонсировала открытие официального представительства в Украине, а затем отменила это решение. Наши не растерялись и везут друг другу эти приборы из Европы – постоянно вижу такое сотрудничество в чате резидентов EASE.

Соломон Амар: — Государство активно поддерживает развитие IТ-сектора. Об этом свидетельствует ряд действий, последнее из которых — законопроект № 5270. Теперь иностранные IТ-специалисты смогут вести бизнес в Украине дистанционно. Это важный шаг Украины навстречу развитию IТ-бренда. Этот мощный европейский опыт поможет привлечь еще большее количество инвестиций для поддержки экономики.

Михаил Федоров: — Одна из стратегических целей Минцифры — повысить долю IT-индустрии в ВВП страны до 10%. Мы хотим, чтобы в нашей стране создавались миллиардные компании, а количество специалистов выросло в два или три раза. Не только создаем для этого наилучшие условия, но и занимаемся реформой IT-образования.

До российской агрессии дефицит кадров в IТ-индустрии оценивался примерно в 30 тысяч специалистов. Война внесла коррективы, но индустрия продолжает развиваться. Минцифра запустила IТ Generation — проект бесплатного обучения свитчеров в IT. Заявки на участие в нем подали более 50 тысяч человек.

В этом году в рамках реформы IТ-образования мы запустили в 50 школах пилотный проект с обновленными курсами информатики. После пилота – планируем масштабировать проект на все школы.

- Как, на ваш взгляд, будут развиваться события в индустрии в ближайшие несколько лет?

Любовь Мочалова: — Когда закончится война — тотальный буст (рост. — Ред.) индустрии в части стартапов и собственного продукта. До того же — лишь бы продержаться.

Екатерина Андрушко: — Лучше всего будут чувствовать себя компании, которые максимально диверсифицированы по рынкам и фокусируются на эффективности.

За кризисом и войной всегда идет восстановление. Да, это будет не скоро и никто не знает когда, но оно будет, и потенциал Украины – большой.

Наша цель – повышать операционную эффективность и уровень найма, развиваться как продуктовая IT-компания и быть готовыми к большим изменениям через 2-3 года.

Екатерина Андрушко, СМО в Quarks

Игорь Балимасов: — Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим стремительное развитие IT-индустрии в Украине. У нас отличные специалисты, за опыт которых борется весь мир. Поэтому сейчас самая главная задача – победить, а все остальное будет.

Соломон Амар: — Меня часто спрашивают о проблеме миграции кадров в послевоенный период. Некоторые, конечно, покинут страну сразу после открытия границ, однако я остаюсь оптимистом и верю, что люди, которые сейчас находятся за границей, будут постепенно возвращаться. Наша страна действительно хорошее и комфортное место для жизни, особенно, если ты технический специалист. Соотношение заработной платы, налогов и расходов здесь достаточно комфортно по сравнению с другими странами. Большим плюсом станет то, что люди вернутся в Украину с новым опытом, другим видением мира и "западными" взглядами. Я имею в виду большую открытость к инвестированию и отсутствие страха рисковать в построении и запуске новых стартапов с нуля.

Александр Шевченко: — По US/EU прогнозирую благоприятные условия не раньше 2024 года. Интересна ситуация с регионом APAC (Юго-Восточная Азия). У кого уже есть опыт продажи в этот регион, сейчас неплохая возможность его масштабировать, поскольку, по прогнозам, этот регион будет развиваться большими темпами, будучи дальше кризисов и войн, чем западный мир. Если нет опыта, стоит присмотреться, ознакомиться с аналитикой роста отдельных индустрий, считать и делать выводы.

В любом случае рынок IT-сервиса и Software development будет только расти. Нужно, несмотря ни на что, наращивать сейл-инициативы, усилия, операционно перестраиваться и т. д. Результат и удача пусть улыбнутся самым сильным и упорным.