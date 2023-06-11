Вернуть детей в украинскую систему образования: как это рекомендует делать МОН

Министерство советует учебным заведениям, где дети учатся параллельно, оптимизировать процесс.

Под финал учебного года 2022-2023, крайне тяжелым для всего школьного сообщества, Министерство образования и науки разработало рекомендации, в частности, как детям из-за границы вернуться в украинские школы.

Так ли все "гладко" в жизни, как выглядит на бумаге, разбирался "Телеграф".

"Вариант "двойного" образования — не единственный

Основной месседж, который лег в основу документа Минобразования, — обеспечение непрерывности обучения всех украинских школьников. И тех, кто оставался в стране и учился между тревогами и отключениями света, или совсем потерял такую возможность из-за оккупации или близости к зоне проведения боевых действий; и тех, кто уехал за границу и овладевал новыми знаниями в реалиях другой системы образования. В большинстве стран образование обязательное, поэтому украинские школьники записывались в школу по новому месту жительства, часто оставаясь параллельно в отечественной школе и пытаясь совместить две программы.

"Мои дети учились этот год в Германии, куда мы эвакуировались из Бучи, в так называемых Willkommensklassen (подготовительные классы для детей-иностранцев, не знающих немецкого языка. – Авт .), – рассказала Виктория Куриленко. – Посещение школы в стране обязательное с шести лет. Столько как раз исполнилось моей младшей дочери Марине, поэтому ее взяли в первый класс. До 12 часов дети учатся, а потом посещают разные кружки. Сын Марк – в 5-м классе. В следующем году, если мы не вернемся в Украину, дети уже пойдут в обычные классы, сейчас они их посещают два раза в неделю, чтобы привыкнуть. Параллельно сын учился и в украинской школе на семейной форме обучения, потому что в учебном заведении нам сказали: или так, или забирайте документы. Мы раз в три месяца покупали учебники, как делают все, кто учится по программе "Интеллект Украины". Объединились с одноклассниками, которые также за границей и брали уроки у некоторых наших учителей, в частности, по украинскому и английскому языку, математике, физике. В общем, мы очень рады, что украинская школа была с нами в этом году, потому что наши учителя — золото, наш подход — дает результат".

Сын Виктории получил табель из украинской школы, в которой учился параллельно с посещением немецкого

"В Норвегии нельзя не посещать школу, нас об этом предупредили сразу, как мы только приехали, – говорит Юлия Иванова, которая вместе с сыном перебралась в эту страну из оккупированной части Запорожской области. – Здесь у сына, который в 7-м классе, уроки длятся с 9 утра до 14:30, а потом он приезжает домой и еще застает занятия в украинской школе. Мы решили не бросать её, потому что если пропустить год-два в изучении украинского языка, литературы, истории, будет трудно наверстывать пропущенный материал. Кстати, у нас был негативный опыт дистанционного обучения в одной из школ Львова, где мы провели определенное время после эвакуации. Очень большой наплыв детей ВПЛ был (120 на параллель), к чему оказались не готовы ни учителя, ни серверы. Задания проверяли, внимания детям не уделяли, как результат, сын, учившийся на 10-12, получал в лучшем случае 8 баллов, а по некоторым предметам – 3. Поэтому мы вернулись к онлайн-обучению в родной школе, и все стало на свои места ".

"В Швейцарии обучение также обязательное, поэтому сын пошел здесь в школу и продолжил учиться в харьковском лицее "Ангстрем", – отмечает еще одна украинка. – Это учебное заведение предусматривает дистанционку, поэтому сын выбирал график самостоятельно. Очевидно, что выбор был небольшой, потому что зарубежная школа с 8 или с 7:20 до 16:00 ежедневно, кроме среды. Среда – короткий день с 8 до 11:30, поэтому для украинской школы оставалось вечернее время и выходные. Иногда швейцарские учителя шли навстречу, оценив потенциал сына и его желание вернуться на Родину, поэтому позволяли ему час-полтора посвятить украинской программе в течение учебного дня. А украинская школа в прошлом году отменила летние экзамены, чтобы поддержать детей, работавших в течение года".

В министерских рекомендациях отмечается, что для выехавших за границу детей вариант "двойного" образования — не единственный. Кстати, школьники могли выбрать обучение не только в родных школах, но и в Международной украинской школе (МУШ), созданной Минобразования специально для маленьких украинцев, постоянно или временно пребывающих за границей. Также можно было присоединиться "на месте" к классам/учебным заведениям, организованным общественными организациями украинцев, имеющих договор с МУШ. Дети также могли сосредоточиться на обучении только в иностранной школе или только отечественной, если это не противоречит законодательству страны пребывания.

У детей были разные варианты обучения в течение года, в том числе и две школы одновременно

С учетом того, что часть украинских детей останется за границей и в следующем учебном году, МОН рекомендует учебным заведениям, где они будут учиться параллельно, оптимизировать учебный процесс. А именно: разрабатывать расписание онлайн-уроков с учетом занятости учащихся в иностранной школе, убрать из него предметы, которые дублируются или изучаются по выбору. Также школы должны предлагать учащимся асинхронное обучение, то есть предоставлять видеозаписи уроков.

Единая таблица перевода результатов

Еще один важный момент для школьников, которые учились за границей, — полученные там результаты по дублируемым предметам будут засчитаны в Украине. Хотя система оценивания в школах очень отличается. " В Британии, где училась младшая дочь в этом году, используется 7-балльная школа — от A до G. Даже не знаю, как эти оценки сравнивать с украинскими", — говорит Светлана из Черкасс.

В Польше оценки от 1 до 6, где единица — это недостаточный уровень знаний, а 6 – отличный, кроме того, к оценкам могут добавлять плюс или минус. Но многое еще зависит от учителя. В школе, где учатся мои дети, оценивают только разные проверочные работы, или выполнение дополнительного задания по теме. А есть учителя, которые ставят оценки и за домашние работы", — приводит еще один пример украинка Наталья. При этом перевод оценок в 12-балльную отечественную систему учебные заведения должны осуществлять самостоятельно.

"То, что это отдано на откуп школ – это неправильно и несправедливо, – считает соучредительница организации "Смарт-образование" Иванна Коберник. – Потому что это как с курсом обмена валют, утвержденным Нацбанком, так же надо было сделать единую таблицу перевода результатов обучения, полученных в зарубежных школах в 12-балльную украинскую систему.Тем более, что за границей такие таблицы есть, с этим сталкивались украинские абитуриенты, когда поступали в высшие учебные заведения.Так должно было быть и со школами. Ибо, например, в Германии 6-балльная система, где 1 – самая высокая оценка. А для Украины это 11 или 12? Почему школа должна принимать это решение? Этот механизм должен быть разработан на государственном уровне и утвержден соответствующим приказом Минобразования".

В конце года действия должны пройти оценивание по предметам, которые не учили за границей.

Подтвердить успехи школьники могут благодаря информационным справкам, которые должны выдавать учебные заведения, где они временно учились. В документе должен быть указан список предметов, отдельные темы и непосредственно оценки. Подтверждением могут стать также данные из электронных журналов и дневников. Важно и правильно, по словам Иванны, что в случае с учениками 5-8 и 10 классов может применяться не 12-балльная, а двухбалльная шкала, то есть "зачтено/не зачтено". Решение на этот счет принимает педсовет каждой конкретной школы.

По предметам, которые есть только в нашей программе, а именно украинский язык, литература, история и география Украины, защита Украины, правоведение, школьники должны пройти оценивание, чтобы получить годовую оценку. Кстати, для многих семей мотивация совмещать две школы была именно в том, чтобы не потерять связь с Родиной. Кроме того, украиноведческий компонент многие осваивали с помощью индивидуальных уроков в течение года или посещая соответствующие занятия, в том числе онлайн, организованные общественными организациями. А кто-то только в последние месяцы, когда было принято решение о возвращении, обратился к репетитору.

"Хорошо, что у детей была возможность выбирать, как учить родной язык и историю, потому что все они находятся в разных условиях, разных ситуациях, разных часовых поясах с разным уровнем подготовки, – отмечает Иванна. – Но, конечно, было бы лучше, если бы существовали четкие рекомендации относительно украиноведческого компонента, как его преподавать детям, которые не ходили очно в школу в Украине, но это сложная работа. Фактически нужно сформировать ядро знаний по этим предметам, т.е. что является самым главным и что должно быт обязательно усвоено. Это разный объем информации в разных классах, соответственно, нужно пересмотреть программы по этим предметам за все классы. Это сложная работа и ее трудно выполнить за один месяц, учитывая, что у нас три года не было Министерства образования".

Оставить ребенка на второй год

Спорной оказалась и ситуация с переводом на следующий год обучения, и именно детей, которые учились в зарубежных школах. С одной стороны, причина в том, что зачисление на новом месте происходило в соответствии с возрастом, поэтому ребенок мог оказаться на класс меньше, чем в Украине. Также родители детей, которым не учились в этом году в украинской школе, хотели бы, чтобы дети оставались в пропущенном классе.

"Когда мы эвакуировались в Болгарию в марте прошлого года, сын учился в первом классе. Учебный год он заканчивал дистанционно, – рассказывает о своем опыте Ольга, переехавшая в столицу несколько лет назад с Донбасса. – А в сентябре пошел в местную школу, потому что подумали, что стоит интегрироваться. Но в Болгарии обучение начинается с семи лет, поэтому мой сын пошел снова в первый класс. Физически тянуть еще украинскую программу он не мог, потому что был в школе целый день. Закончил здесь год на отлично. Когда мы решили возвращаться в Украину, спросили у нашей учительницы, можем ли мы пойти во второй класс, потому что его пропустили, но нам ответили, что возьмут только в третий. На мои возражения, что сын не усвоил программу, услышала: "Занимайтесь летом или оставайтесь жить за границей". Обратились в школу в другом районе, там нас готовы взять во второй класс".

Подтвердить свои успехи в иностранной школе дети могут, предоставив информационную справку или составив годовую оценку

Похожую ситуацию описывает еще одна украинка. По ее словам, ребенок знакомых первое полугодие этого года "тянул" две школы – отечественную и зарубежную, но во втором полугодии, не выдержав нагрузки, обучение по украинской программе поставил на паузу.

"После возвращения в Украину родители вместе с ребенком приняли сознательное и очень взвешенное решение: не углублять разрыв, не усугублять стресс, а пойти с 1 сентября еще раз в 7-й класс и спокойно усвоить материал, – говорит женщина. – О программе 7- го класса говорить не нужно — это 18 предметов. И что же им сказали в школе? Нет, нет и еще раз, нет! Берем вас только в 8-й класс и точка. Пусть догоняет! В конце концов родителям удалось добиться своего, но на это было потрачено немало нервов, а так не должно быть".

В рекомендациях МОН указано: " Учащиеся 1-10 классов могут быть не переведены на следующий год обучения и оставлены для повторного получения общего среднего образования в том же классе на основании письменного заявления одного из их родителей или законных представителей". На это обращает внимание и Иванна Коберник, отмечая: "Родители могут воспользоваться таким правом, если видят, что это пойдет ребенку на пользу". Решение о переводе в следующий класс также принимается педсоветом учебного заведения.

Репетиторство и занятия в малых группах

Уделено внимание в документе МОН и детям, которые остались в Украине, но не могли полноценно учиться, поскольку находились на неподконтрольных территориях, совсем рядом с местами, где шли бои, или в деоккупированных городах и селах. В частности, учебным заведениям рекомендовано "воздержаться от отчисления и сохранять личные дела и результаты оценивания предыдущих лет учеников, место нахождения которых неизвестно". А администрация школ должна попытаться связаться с такими детьми, их родителями или законными представителями. Также прописано, каким образом ставить годовые оценки, если у детей нет задокументированных результатов.

Но понятно, что такая категория детей оказалась фактически вне учебного процесса или была вовлечена в обучение по российским программам и будут иметь немало пробелов в знаниях. И, соответственно, догонять сверстников будет непросто.

"Если мы раньше говорили только о разрыве между сельскими и городскими школами, то сейчас у нас очень много линий разрыва, – говорит Иванна . – Даже дети, которые учатся за границей, вернутся в Украину с очень разным опытом. Кто-то учился по своему уровню и приобрел дополнительные очень ценные знания, которые привнесет в нашу систему. Кто-то посещал интеграционные классы и важнейшим достижением для них будут социальные навыки и, возможно, дополнительно изученный иностранный язык. А кто-то тянул две программы и "выгорел" настолько, что не хочет учить вообще ничего. Были и дети, которые жили в 40-километровой зоне от линии фронта и вообще 15 месяцев не посещали школы. Кто-то был на оккупированных территориях и мы в большинстве не знаем, что там происходит, только какие-то свидетельства от тех, кто смог вырваться, или из многочисленных пропагандистских материалов. Поэтому задача будет очень сложной и очень комплексной, главное будет необходимо провести диагностику. Если говорить о конкретных инструментах преодоления разрывов, то я не вижу ничего более эффективного, чем репетиторство и занятия в малых группах. Международными исследованиями доказано, что за шесть недель обучения в таком формате (при условии занятий 2-3 раза в неделю) можно пройти материал, который учат в школе в течение четырех месяцев".

При этом Иванна отмечает, что занятия в таких форматах должны быть организованы непосредственно в учебных заведениях. После основных уроков учителя могут заниматься с детьми, помогая им усваивать программы по отдельным темам или предметам. Но при этом такая работа педагогов должна быть достойно оплачена, потому что они в этом году также работали в сверхсложных условиях.

"На оккупированных территориях мы видим специальную, фактически давно готовую и сейчас просто реализуемую стратегию россии по отношению к детям. Если они пытаются их украсть, учить их иначе и заставить забыть, что они украинцы, мы должны этому противопоставить так же системные решения", — отмечает Иванна. — Как один из вариантов сохранить этих детей в украинской системе образования, я предлагала разработку программы, по которой дети могли бы переехать на подконтрольную территорию Украины, пойти в школу-пансион, учиться и быть в физической безопасности. Думаю, что родители старшеклассников согласились бы отдать детей в такие учебные заведения. Но пока это на уровне идеи, которую я не так много раз озвучивала, никаких движений чиновников в этом вопросе я не вижу".

Текущий учебный год часть школ в Украине работала по очной форме, но большинство дистанционно

Также соучредительница организации "Смарт-образование" подчеркнула: несмотря на то, что часть украинских школ хочет работать только в оффлайн-формате, стоит на уровне министерства продумать и организацию качественного дистанционного образования. И также подойти к этому вопросу взвешенно.

"Я не готова слишком выступать против школ, которые решились сказать, что мы не можем тянуть две истории параллельно, потому что качество страдает, – отмечает Иванна. – Лучшим вариантом, мне кажется, будет распределение оффлайн и онлайн-обучение. Для последнего выделить определенные учебные заведения. Есть, например, в Киеве 10 школ, которым удается организовать полноценное обучение онлайн, к ним присоединились учителя-переселенцы, кто даже из-за границы работает, вот они должны его и проводить. При этом в каждой школе должна сохраняться семейная форма обучения и экстернат, при которых ответственность возложена в большей степени на родителей. Сейчас была проблема в том, как избежать двойной нагрузки на детей, вернуть их в систему образования, и здесь нет простого решения. Тут нужна поддержка и детей, и учителей, и честная позиция со стороны министерства: она должна состоять в четких рекомендациях и главное, что было бы сейчас нужно учителям эта таблица перевода баллов. Я понимаю, что ситуация в образовании в целом очень заброшена, мало что можно решить за месяц, прошедший с момента смены руководства МОН, но я надеюсь увидеть первые результаты до 1 сентября".