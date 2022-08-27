"Впечатляющие цифры": министр рассказал, сколько школ в Украине "демилитаризовали" оккупанты

На оккупированных россиянами территориях находится 10% от общего количества учебных учреждений страны

В Украинском Министерстве образования рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россии, которое длится в Украине уже 185-й день подряд, оккупанты полностью разрушили 269 учебных учреждений. В общей сложности повреждения получила 2131 школа.

Об этом в своем очередном интервью для издания "Гордон" рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, отвечая на вопрос журналиста о том, какое количество школ разрушено россиянами с первого дня войны на украинских территориях. По словам главы образовательного ведомства, для него эта тема крайне тяжелая, ведь эти цифры просто поразительные.

"Я вчера посетил четыре школы разрушенные вместе с министром образования Чехии, который сегодня председательствует в Евросоюзе в образовательном формате. До этого была Франция, и нам очень помогала. Мы вчера с господином министром посетили четыре поврежденные или разрушенные школы. На сегодняшний день тяжелая статистика: 269 учебных заведений полностью разрушены, 2131 учебное заведение повреждено. Это поразительные цифры", — пояснил он.

Шкарлет также добавил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине 1300 учебных учреждений находятся под оккупацией агрессора и это 10% от общего количества школ, действовавших в Украине до начала войны с кровавой соседней страной.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в блокадном Мариуполе из-за бездействия оккупантов в нескольких районах города горят жилые дома и школы. Спасатели ликвидировать возгорание в сооружениях не спешат. Также напомним, что в оккупированном россиянами городе оккупанты начали шантажировать местных жителей, угрожая отбирать детей из-за того, что родители не хотят отдавать их в школы получать российское образование.