Стало известно, кто возглавит Минобразования вместо Шкарлета и какую новую должность займет Федоров

В Кабмине произойдет ряд перестановок

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет покинет свой пост, а на его место будет назначен Оксен Лисовой.

Информацию об этом подтвердил председатель Комитета Верховной Рады Украины по образованию, науке и инновациям Сергей Бабак в своем telegram-канале.

Он также отметил, что Михаил Федоров станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации.

"Голосование состоится на ближайших пленарных заседаниях ВРУ", — добавил Бабак.

Стоит отметить, что Шкарлет на должности министра образования находится с июня 2020 года, однако сразу же после назначения он попал в скандал с плагиатом.

В свою очередь об Оксене Лисовом известно то, что с 2010 года он занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН). Имеет степень кандидата философских наук и звание доцента.

После начала полномасштабного вторжения, он отправился добровольцем в 95-ю бригаду ДШВ и уже около года находится на фронте.

Оксен Лисовой

Как сообщалось ранее, помимо Шкарлета министерский пост также покинет глава Минстратегпрома Павел Рябикин. Это связано с тем, что его хотят отправить послом в Китай