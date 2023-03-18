Стало відомо, хто очолить Міносвіти замість Шкарлета і яку нову посаду обійме Федоров

У Кабміні відбудеться низка перестановок

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет залишить свою посаду, а на його місце буде призначено Оксена Лісового.

Інформацію про це підтвердив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у своєму telegram-каналі.

Він також зазначив, що Михайло Федоров стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації.

"Голосування відбудеться на найближчих пленарних засіданнях ВРУ", — додав Бабак.

Варто зазначити, що Шкарлет на посаді міністра освіти перебуває з червня 2020 року, проте відразу після призначення він потрапив у скандал із плагіатом.

Своєю чергою, про Оксена Лісового відомо те, що з 2010 року він обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України (МАН). Має ступінь кандидата філософських наук та звання доцента.

Після початку повномасштабного вторгнення, він відправився добровольцем до 95-ї бригади ДШВ і вже близько року перебуває на фронті.

Оксен Лісовий

Як повідомлялося раніше, крім Шкарлета міністерську посаду також залишить голова Мінстратегпрому Павло Рябікін. Це пов’язано з тим, що його хочуть відправити послом до Китаю.