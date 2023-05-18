Когда в школах Киева прозвучит последний звонок: названа дата

Последний звонок в школах, где нет доступа к укрытиям, может пройти в онлайн-режиме

Приближаются летние каникулы, а перед ними для учеников Украины прозвучат последние звонки. В школах Киева праздник последнего звонка проведут 16 июня.

Как сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона "Единые новости", учебный год в 2023 году рекомендуют завершить 16 июня, а документы по образованию вручать не позже 21-23 июня.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу принимают военные администрации регионов в зависимости от ситуации с безопасностью.

Согласно документу, обнародованному Департаментом образования и науки Киева в Facebook, образовательный процесс в целом продлится по 30 июня. А обучение в школах по классно-урочной системе должно завершиться к 16 июня – именно в этот день и прозвучат последние звонки в столичных школах.

Как добавил Витренко, если в школе или рядом с ней нет укрытий, последний звонок может проводиться в онлайн-режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинских школах могут сократить число предметов. Такое предложение для обсуждения внес министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.