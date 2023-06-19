У деяких вузах України запровадять новий предмет: про що йдеться і для чого він потрібний студентам

Новий предмет запровадять поки що для студентів лише десяти вишів України

Поки у школах хочуть скоротити кількість предметів, у вузах навпаки мають намір запровадити нову дисципліну. Так, студенти кількох вищих навчальних закладів зможуть вивчати предмет "Антикорупція та доброчесність".

Про це розповіла заступник голови фракції "Слуга Народу", народний депутат України та голова підкомітету з вищої освіти Юлія Гришина. За її словами, така нагода з’явиться вже з цього навчального року.

Запровадять нову дисципліну не по всіх українських вишах, а лише в десяти, а саме:

Києво-Могилянська академія;

Український католицький університет;

Національний технічний університет "КПІ ім. Ігоря Сікорського";

Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Національний медичний університет імені Олександра Богомольця;

Волинський національний університет ім. Лесі Українки;

Донецький державний університет внутрішніх справ;

Державний університет "Житомирська політехніка";

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Як розповіли в Офісі чесноти Національного агентства із запобігання корупції, у цієї дисципліни лише дві мети. Головна з них — це допомога студентам у розумінні значення понять "корупція" та "доброчесність", а друга — поняття ролі та можливості громадян у боротьбі з корупцією, передає "Українська правда".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що школам радять поступово повертати дітей до навчального процесу. Через тривале дистанційне навчання деяким школярам важко знову повернутися за парти, тому в Міносвіти запропонували кілька варіантів, як допомогти дітям.