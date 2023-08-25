Как война изменила рынок высшего образования

Список самых популярных вузов не изменился, но есть куча интересных нюансов

Украина завершает вступительную кампанию. Число абитуриентов упало на 20%. Неудивительно, ведь миллионы украинцев после 24 февраля 2022 выехали за границу. Бизнес Телеграф выяснил, как война повлияла на региональную структуру спроса.

Вторжение врага снизило количество заявлений на поступление в украинские высшие на 20%. В 2021 году таких было 1,7 млн, в 2023 — всего 1,4 млн. Такие цифры приводит информационная система "Вступ.ОСВІТА.UA". Она прорабатывает данные Единой государственной базы по вопросам образования. БТ проанализировал эти данные, есть интересные выводы.

Куда пошли абитуриенты

Первая пятерка вузов не изменилась. "Лидерами являются два Львовских университета: Львовская политехника и Львовский национальный университет Ивана Франко. Киевский университет имени Т. Шевченко, Киевский политехнический университет и Национальный авиационный университет", — говорит председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. Пятерка действительно не изменилась, но перераспределение абитуриентов заметно.

Многолетний лидер – КНУ им. Шевченко потерял позиции. Если в 2021 КНУ получил 54 008 заявления, то в 2023 — 30 676. Это 40% падение. Самые популярные львовские вузы так же потеряли абитуриентов, но не столь много. Чтобы сравнить разные вузы, БТ подсчитал их долю в общем количестве заявлений. Больше всего потеряли Харьковский университет им. Каразина, КНУ и Национальный авиационный университет. Совокупная доля Киева упала с 30,1% до 26,53%. Это наибольшее падение среди регионов. Почему киевские высшие потеряли так много?

Изменение количества заявок абитуриентов по регионам по сравнению с 2021 годом

Эксперты, с которыми общался БТ, приводят несколько причин. Возможно, самая большая — после вторжения Украина потеряла привлекательность среди иностранных студентов. Что интересно, даже фронтовые и прифронтовые регионы потеряли меньшую часть, чем столица. Причины разные. Донецкой и Луганской областям уже некуда падать, ведь многие вузы еще после начала войны в 2014 году переехали в другие регионы. Херсонская область не вызвала излишнего внимания абитуриентов и в мирное время. Харьковщина потеряла долю, но как и Киев, все равно остается привлекательной, потому что в региональном центре традиционно много сильных вузов.

Куда девались абитуриенты? К западу. Соревнования за абитуриентов выиграли вузы, расположенные во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.

Интересный факт: Днепропетровская область, находящаяся рядом с линией фронта, увеличила долю заявлений абитуриентов. Это можно увязать с релокацией. Вопрос исследовал Аналитический центр "ОбразованиеАналитика" Киевского университета имени Бориса Гринченко. По данным отчета, только в 2022 году было перемещено 131 заведение профессионального высшего и высшего образования, где обучается 91 000 студентов (6,7% от общего числа студентов в Украине). Города, принявшие наибольшее количество перемещенных учебных заведений: Днепр, Запорожье, Киев, Полтава. Некоторым учебным заведениям приходилось несколько раз переезжать. Вот Днепр и усилил позиции.

Топ-20 украинских вузов

Ничего удивительного в том, что многие заявления поданы в вузы, расположенные близко к линии фронта, нет. По словам креативного директора "Образование. Ua" Андрея Панченкова, всегда есть много поступающих в крупные областные вузы, такие как Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, или Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина тому подобное. Однако в самом процессе обучения произойдут изменения. "Насколько мне известно, у Каразина только отдельные факультеты готовы организовать офлайн-обучение. То есть ситуация на Харьковщине – это в основном учеба дома, — говорит Андрей Панченков. — Поэтому я так понимаю, что дети просто рассчитывают учиться онлайн в Харькове, ведь университет сильный, престижный, много специальностей".

Донецкие, луганские, крымские

Как себя чувствуют вузы, оказавшиеся под оккупацией или на линии фронта? По разному.

Так, например, хорошо устроился Донецкий национальный университет имени Василия Стуса. И, хотя, он не попал в топ-20, однако занял неплохое 51 место. "Мы переехали в Винницу еще в 14 году, – рассказывает ректор университета Илья Хаджинов. – Конечно, за девять лет многое, что изменилось, коллектив пополнился местными преподавателями". В вузе с 2014 года хорошая материальная база, в свое время было выделено хорошее помещение.

"Теперь это мощный Винницкий университет, — подтверждает Панченков из "Образования. Ua". – У них есть такие специальности, которые не конкурируют ни с местным педагогическим, ни с техническим университетом. Поэтому они нашли себя на этом рынке именно в Винницкой области".

С луганскими вузами хуже. К примеру, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля были релоцированы сначала в Луганской области. Например, имени Шевченко — в Старобельск, пара отдельных факультетов — в Полтаву. В 22-м вуз был вынужден релоцироваться еще раз, в Полтаву и Миргород. Такая же история и с Восточно-Украинским университетом. Сначала он переехал в Северодонецк, а затем в 22-м большинством склада в Каменец-Подольский.

Крымские вузы, по словам Панченкова, фактически исчезли. Существует вновь Таврический национальный университет имени Вернадского, который расположился в Киеве. На фоне столичных вузов он не очень выделяется, потому что ничего особенного не предлагает. "Я так понимаю, что это был более идеологический проект, – резюмирует креативный директор "Образования. Ua". – В нем по сути, дублируются все специальности, даже филологические, ведь крымскотатарский язык преподается и в других вузах".