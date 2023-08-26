Українські абітурієнти вважають за краще вчитися подалі від лінії фронту, але є й винятки (інфографіка)

Найбільше переміщених навчальних закладів прийняли Дніпро, Запоріжжя, Київ, Полтава

Повномасштабна війна із російськими окупантами наклала відбиток на всі сфери життя українців. Не стало винятком і здобуття освіти — цього року кількість абітурієнтів скоротилася на 20%, після вторгнення Україна втратила привабливість серед іноземних студентів, а наші абітурієнти вважають за краще навчатися у західному регіоні країни.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа". Змагання за абітурієнтів виграли вищі навчальні заклади, розташовані у Львівській, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях.

Водночас Дніпропетровська область, що розташована поряд із лінією фронту, збільшила частку заяв абітурієнтів. Це може бути наслідком релокації.

Запитання досліджував Аналітичний центр "ОсвітаАналітика" Київського університету імені Бориса Грінченка. За даними звіту, лише у 2022 році було переміщено 131 заклад професійної вищої та вищої освіти, де навчається 91 000 студентів (6,7% від загальної кількості студентів в Україні).

Міста, що прийняли найбільше переміщених навчальних закладів: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Полтава. Деяким навчальним закладам доводилося кілька разів переїжджати. Таким чином, Дніпро і посилив позиції.

Топ-20 українських вишів

Немає нічого дивного в тому, що багато заяв подано до вишів, розташованих близько до лінії фронту. За словами креативного директора "Освіта. Ua" Андрія Панченкова, завжди є багато вступників до великих обласних вишів, таких як Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, або Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна тощо. Однак, у самому процесі навчання відбудуться зміни.

"Наскільки мені відомо, у Каразіна лише окремі факультети готові організувати офлайн-навчання. Тобто ситуація на Харківщині – це в основному навчання вдома. Тому я так розумію, що діти просто розраховують навчатися онлайн у Харкові, адже університет сильний, престижний, багато спеціальностей", — пояснив Панченков.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Як війна змінила ринок вищої освіти

Раніше "Телеграф" розповідав, що для студентів десяти вишів України запровадять новий предмет. Це буде "Антикорупція та доброчесність", що допоможе студентам розібратися в цих поняттях.