В Киеве могут увеличить комендантский час? У Кличко назвали важные условия

Военные пока еще не рассматривают пролонгацию ограничений в столице

В Киеве вопрос увеличения продолжительности комендантского часа на осенне-зимний период пока не стоит на повестке дня, а соответствующие решения не готовятся. Об этом "Телеграфу" сообщили сразу несколько источников в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отметим, по инициативе городских властей в Киеве уже продлили на час работу ресторанов и развлекательных заведений (было до 22:00, а стало до 23:00). При этом комендантский час в столице установлен с 00:00 до 05:00. То есть, в случае увеличения продолжительности "коменды" мог произойти своеобразный коллапс: если бы она снова начиналась с 23:00, рестораны и их клиенты оказались бы в своеобразной ловушке, ведь чтобы добраться домой после закрытия заведений питания гражданам нужно было нарушать комендантский час.

Официально в КГГА по запросу "Телеграфа" сообщили, что время действия комендантского часа определяется при наличии "реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка".

"Соответствующий анализ и оценка осуществляется военным командованием на постоянной основе. Учитывая указанное, вопрос изменения продолжительности комендантского часа будет рассматриваться в случае получения соответствующих рекомендаций от военного командования", — отметил директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

В свою очередь в Киевской городской военной администрации журналистам издания сообщили, что у военных пока не было планов по пересмотру срока действия "коменды". Этот вопрос пока не на повестке дня и в КМВА. В случае необходимости и угроз, пройдут соответствующие консультации с городскими властями, говорят военные.

Отметим, что кроме военных рисков в течение осенне-зимнего периода актуальным остается и вопрос энергетики. Ведь световой день сокращается, так что растет энергопотребление. И если графики отключений не дадут должного результата, а риски блекаутов повысятся — "коменду" могут снова увеличить.

Как сообщалось, в июне глава КГГА Виталий Кличко уволил директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка за нарушение комендантского часа. Чиновника подловили на том, что он посещал ресторан в ночное время.

Также напомним, в интервью "Телеграфу" первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник отмечал: комендантский час в Киеве полностью отменять не будут, хотя еще в начале 2023-го правительство официально исключило столицу из перечня территорий возможных боевых действий.