Почему в тыловых областях не отменяют комендантский час: министр объяснил, зачем он нужен

Министр назвал две причины

Даже несмотря на то, что для тыловых областей Украины уже нет очевидной угрозы наступления россиян, комендантский час там отменять все равно пока не будут.

Как рассказал глава МВД Игорь Клименко в интервью "Украинской правде", логика в продолжении комендантского часа заключается в поддержании дисциплины и профилактике преступности.

"В это время, например, четыре, пять или шесть часов — в каждой области есть свой комендантский час — мы четко знаем, что если какой-то человек находится на улице, у нас есть законные основания его проверить", — отметил министр.

При этом он добавил, что во время комендантского часа в Украине преступность сведена к минимуму. Отчасти это произошло потому, что многие члены организованных преступных группировок выехали за границу, а на улицы выведены дополнительные патрули.

"И хочу сказать, что уставшие полицейские стоят на улицах. Если у полицейского раньше было сутки отработать и двое суток, как минимум, отдыхать, сегодня режим гораздо жестче", — отметил Клименко.

Как сообщалось ранее в Киеве вопрос увеличения продолжительности комендантского часа на осенне-зимний период пока не стоит на повестке дня, а соответствующие решения не готовятся. Однако полностью вероятность такого развития событий исключать не стоит.