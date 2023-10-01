"Страна кривых зеркал": в Киеве нашли клуб-"неведимку", работающий в комендантский час, украинцы взбешены

Нарушения происходят уже на протяжении нескольких месяцев

В Украине в очередной раз вспыхнул скандал вокруг комендантского часа. Одно из заведений в центре столицы нарушает его, а полицейские якобы закрывают на это глаза.

Об этом сообщил известный украинский журналист Михаил Ткач. Речь идет о заведении Boho club. По его данным, нарушения происходят уже на протяжении нескольких месяцев.

"Мы сегодня решили приехать проверить. Сюда постоянно приезжают такси — привозят и увозят посетителей. На вопрос вот в чем: уже два экипажа полиции отказались проверять это место. 20 человек стояло около входа в клуб уже после наступления комендантского часа, а полицейские отказались проверять", — говорит Ткач и добавляет, что полиция так и не установила факт работы заведения "Говорят, другие важные вызовы и много работы в целом".

В комментариях под постом журналиста разгорелся настоящий скандал. Люди начали высказывать свое возмущение по поводу работы заведения, а также работы правоохранительных органов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в скандал с пропуском попала жена Виктора Павлика, которая похвасталась, что документ ей подарил муж. Украинский певец поспешил оправдаться за якобы неудачную шутку жены и объяснил, где взял пропуск.