Драка и караоке до 5 утра: блогерша из Киева снова похвасталась нарушением комендантского часа (фото, видео)

Блогерша пока никак не прокомментировала новый скандал

Блогерша Анна Краснова, которая несколько недель назад рассекала по Киеву в комендантский час, снова попалась на этом же. На этот раз пропуск для передвижения по Киеву оказался уже не у нее, а у ее спутника.

Фото и видео своих гуляний Анна Краснова опубликовала в Instagram. Судя по ее сториз, девушка с подругами отдыхали в Киеве с вечера 29 сентября до 05:00 утра 30 сентября.

Блогерша в сториз заявила, что у мужчины, который катал ее по Киеву после комендантского часа, есть пропуск. Также она засветила его лицо, но кто он пока узнать не удалось.

У спутника Анны есть пропуск

Отдыхала Краснова в одном из баров Киева вместе с подругами, одна из которых Влада Капелун. Девушка позиционирует себя ню моделью, а на жизнь зарабатывает продвижением курсов по платформе OnlyFans. В какой-то момент отдых девушек прервала драка. Судя по сториз, мужчина в баре не так посмотрел на Анну Краснову и что-то не то ей сказал, поэтому девушка позвонила своему мужчине и тот его избил. Девушка ни капли не жалеет о произошедшем, более того, она в веселом настроении и с выпившим голосом спрашивала свою подругу о тому, буду ли они еще кого-то [бить]. Все это Анна Краснова транслировала в сториз.

Подруга Анны Красновой

Когда шумная компания подруг разошлась Анна осталась в баре и начала петь в караоке песни Светланы Лободы. К слову, вела себя она не очень прилично: расстегнула кофту по максимуму, чтобы было видно грудь, а также задирала короткую юбку, оголяя все то, что было под ней — и все это на глазах у других посетителей заведения, среди которых были и мужчины.

Как сообщает Telegram-канал "Джокер", пропуск для проезда в комендантский час в Киеве может купить кто угодно. Цена вопроса 5 тысяч гривен. В пршлый раз девушка оправдалась тем, что видео якобы были сняты вечером до комендантского часа, а в сети ее не так поняли. Объяснений касательно этой ситуации от Красновой пока не поступало.

Напомним, что "Джокер" считают пророссийским каналом, который может быть даже связан с Кремлем. В СБУ неоднократно предупреждали, что в Украине действует целая сеть аналогичных каналов, которые публикуют контент украинских спецслужб ради маскировки подрывной деятельности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в скандал с пропуском попала жена Виктора Павлика, которая похвасталась, что документ ей подарил муж. Украинский певец поспешил оправдаться за якобы неудачную шутку жены и объяснил, где взял пропуск.