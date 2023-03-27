Кремлевские телеграм-каналы "Джокер", "Резидент" и другие распространяют контент СБУ для маскировки своей пророссийской деятельности

В СБУ подчеркивают, что не имеют с пророссийскими телеграм-каналами никакого взаимодействия и разыскивают их админов.

По данным Службы безопасности Украины, антиукраинскую и прокремлевскую пропаганду ведут ряд телеграм-каналов. Они координируются Главным центром специальной службы Главного управления генерального штаба вооруженных сил рф. Российские оккупанты используют такие каналы коммуникации, чтобы осуществлять специальные информационные и психологические операции в интересах россии. А с целью маскировки своей деятельности прокремлевские каналы часто распространяют контент украинских спецслужб. К примеру, публикуют официальные сообщения пресс-службы СБУ, видео-, фотоматериалы из официального телеграм-канала Службы и информационных страниц ГУР МО.

Пост в ТГ-канале от 7 марта 2023 года

Пост в ТГ-канале от 25 марта 2023 года

К списку прокремлевских телеграм-каналов относятся: "Легитимный", "Женщина с косой", "Резидент", "Разведчик", "Белый рыцарь", "Джокер", "Крокодил", "Соросята", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал" и т.д. Их список постоянно обновляется.

С этими каналами, как информировал в ответе на депутатский запрос руководитель СБУ Василий Малюк, у Службы действительно отсутствует взаимодействие. Администраторов этих каналов разыскивают с целью привлечения к ответственности.

Ответ на запрос

Напомним, что список прокремлевских телеграм-каналов периодически публикует Минобороны и СНБО.