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Кремлівські телеграм-канали "Джокер", "Резидент" та інші поширюють контент СБУ задля маскування своєї проросійської діяльності

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Антиукраїнську та прокремлівську пропаганду ведуть низка телеграм-каналів, заявляють в СБУ
Антиукраїнську та прокремлівську пропаганду ведуть низка телеграм-каналів, заявляють в СБУ. Фото Колаж

В СБУ наголошують, що насправді не мають з проросійськими телеграмами жодної взаємодії та розшукують їх адмінів

За даними Служби безпеки України, антиукраїнську та прокремлівську пропаганду ведуть низка телеграм-каналів. Вони координуються Головним центром спеціальної служби Головного управління генерального штабу збройних сил рф. Російські окупанти використовують такі канали комунікації, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції в інтересах росії. А з метою маскування своєї діяльності, прокремлівські канали часто поширюють контент українських спецслужб. Наприклад, публікують офіційні повідомлення пресслужби СБУ, відео-, фото матеріали з офіційного телеграм-каналу Служби та інформаційних сторінок ГУР МО.

Пост у ТГ-каналі
Пост у ТГ-каналі

До переліку прокремлівських телеграм-каналів належать: "Легитимный", "Женщина с косой", "Резидент", "Разведчик", "Белый рыцарь", "Джокер", "Крокодил", "Соросята" "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал" тощо. Їх перелік постійно оновлюється.

З цими каналами, як інформував у відповіді на депутатський запит керівник СБУ Василь Малюк, у Служби насправді відсутня взаємодія. Адміністраторів цих каналів розшукують з метою притягнення до відповідальності.

Відповідь на запит

Нагадаємо, що перелік прокремлівських телеграм-каналів періодично публікує Міноборони та РНБО.

Теги:
#СБУ #Телеграм-канали