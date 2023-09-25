"Круто, что Лобода – украинка": известный блогер выступил против хейтеров артистки

Те, кто направляют "хейт" в сторону певицы Светланы Лободы, игнорируют то, как много она сейчас делает для Украины. Об этом рассказал в эфире подкаста "Формула Волошина" известный блогер Александр Волошин, общаясь с блогером и рэпером Николаем Залипухой.

Волошин объяснил, что поддерживает украинизацию, но удивлен тем, что украинцы с такими же взглядами негативно высказываются в адрес Лободы.

"Когда началось полномасштабное (вторжение), она приняла решение, что она полностью отказывается от российского и строит Украину в Украине, поддерживает Украину, донатит Украине", — сказал он.

По его словам, Лобода приняла решение отказаться от огромного состояния, которое она могла получать в России, отказалась полностью от своей карьеры там и приняла решение поддерживать Украину.

"Украинцам, которые остались в России и поддерживают режим, сейчас там платят сумасшедшие деньги, повсюду зовут, гонорары Х2, Х3, Х5", – привел информацию блогер.

Он добавил, что лично знает многих украинских военных, кому помогала Лобода, направляя большие средства. Лобода и "10% не показывает того, что она делает", подчеркнул Волошин.

"И я вообще не понимаю этого хейта, который на нее льется. Я этого не поддерживаю. Считаю, что человек, принявший решение поддерживать Украину, с таким большим именем – это, наоборот, для нас только плюс. Это, напротив, круто, что Лобода – украинка", – заявил он.