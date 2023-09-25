"Круто, что Лобода – украинка": известный блогер выступил против хейтеров артистки
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Те, кто направляют "хейт" в сторону певицы Светланы Лободы, игнорируют то, как много она сейчас делает для Украины. Об этом рассказал в эфире подкаста "Формула Волошина" известный блогер Александр Волошин, общаясь с блогером и рэпером Николаем Залипухой.
Волошин объяснил, что поддерживает украинизацию, но удивлен тем, что украинцы с такими же взглядами негативно высказываются в адрес Лободы.
"Когда началось полномасштабное (вторжение), она приняла решение, что она полностью отказывается от российского и строит Украину в Украине, поддерживает Украину, донатит Украине", — сказал он.
По его словам, Лобода приняла решение отказаться от огромного состояния, которое она могла получать в России, отказалась полностью от своей карьеры там и приняла решение поддерживать Украину.
"Украинцам, которые остались в России и поддерживают режим, сейчас там платят сумасшедшие деньги, повсюду зовут, гонорары Х2, Х3, Х5", – привел информацию блогер.
Он добавил, что лично знает многих украинских военных, кому помогала Лобода, направляя большие средства. Лобода и "10% не показывает того, что она делает", подчеркнул Волошин.
"И я вообще не понимаю этого хейта, который на нее льется. Я этого не поддерживаю. Считаю, что человек, принявший решение поддерживать Украину, с таким большим именем – это, наоборот, для нас только плюс. Это, напротив, круто, что Лобода – украинка", – заявил он.
Напомним, ранее Светлана Лобода выпустила новый клип на песню "Градус 100", снятый в экстремальных условиях. После выхода видео Лобода написала в соцсетях, что "не умеет сдаваться, верит себе и всегда верит в себя". Таким образом певица демонстрирует, что будет делать свое дело, невзирая на весь хейт, который против нее запускают.