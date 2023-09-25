"Круто, що Лобода – українка": відомий блогер виступив проти хейтерів артистки

Ті, хто спрямовують "хейт" у бік співачки Світлани Лободи, ігнорують те, як багато вона зараз робить для України. На цьому наголосив в ефірі подкасту "Формула Волошина" відомий блогер Олександр Волошин, спілкуючись з блогером та репером Миколою Заліпухою.

Волошин пояснив, що підтримує українізацію, але здивований тим, що українці з такими ж поглядами негативно висловлюються щодо Лободи.

"Коли почалось повномасштабне (вторгнення), вона прийняла рішення, що вона повністю відмовляється від російського і будує Україну в Україні, підтримує Україну, донатить Україні", — сказав він.

За його словами, Лобода прийняла рішення відмовитися від величезних статків, які вона могла отримувати в росії, відмовилась повністю від своєї кар’єри там та прийняла рішення підтримувати Україну.

"Українцям, які залишились в Росії і підтримують режим, зараз там платять шалені гроші, всюди кличуть, гонорари Х2, Х3, Х5", – навів інформацію блогер.

Він додав, що особисто знає дуже багатьох українських військових, кому допомагала Лобода, спрямовуючи їм великі кошти. Лобода і "10% не показує того, що вона робить", підкреслив Волошин.

"І я взагалі не розумію цього хейту, який на неї ллється. Я це не підтримую. Вважаю, що людина, яка прийняла рішення підтримувати Україну, з таким великим ім’ям, – це, навпаки, для нас тільки плюс. Це, навпаки, круто, що Лобода – українка", – заявив він.