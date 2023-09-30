Бійка та караоке до 5 ранку: блогерка з Києва знову похвалилася порушенням комендантської години (фото, відео)
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Блогерка поки що ніяк не прокоментувала новий скандал
Блогерка Анна Краснова, яка кілька тижнів тому розсікала Києвом у комендантську годину, знову попалася на цьому ж. Цього разу перепустка для пересування Києвом виявилася вже не в неї, а в її супутника.
Фото та відео своїх гулянь Анна Краснова опублікувала в Instagram. Судячи з її сторіз, дівчина з подругами відпочивали у Києві з вечора 29 вересня до 05:00 ранку 30 вересня.
Блогерка в сторіз заявила, що чоловік, який катав її Києвом після комендантської години, має перепустку. Також вона засвітила його обличчя, але хто він поки дізнатися не вдалося.
Відпочивала Краснова в одному з барів Києва разом із подругами, одна з яких – Влада Капелун. Дівчина позиціонує себе ню моделлю, а на життя заробляє просуванням курсів по платформі OnlyFans. Якоїсь миті відпочинок дівчат перервала бійка. Судячи зі сторіз, чоловік у барі не так глянув на Анну Краснову і щось не те їй сказав, тому дівчина зателефонувала своєму чоловікові й той його побив. Дівчина ні краплі не шкодує про те, що сталося, щобільше, вона у веселому настрої та з голосом напідпитку запитувала свою подругу про те, чи буду вони ще когось [бити]. Все це Анна Краснова транслювала у сторіз.
Коли галаслива компанія подруг розійшлася, Анна залишилася в барі та почала співати в караоке пісні Світлани Лободи. До речі, поводилася вона не дуже пристойно: розстебнула кофту по максимуму, щоб було видно груди, а також задирала коротку спідницю, оголюючи все те, що було під нею — і все це на очах інших відвідувачів закладу, серед яких були й чоловіки.
Як повідомляє Telegram-канал "Джокер", перепустку для проїзду в комендантську годину в Києві може купити будь-хто. Ціна питання – 5 тисяч гривень. Минулого разу дівчина виправдалася тим, що відео нібито було знято ввечері до комендантської години, а в мережі її не так зрозуміли. Пояснень щодо цієї ситуації від Краснової поки що не надходило.
Нагадаємо, що "Джокер" вважають проросійським каналом, який може бути навіть пов’язаний із Кремлем. У СБУ неодноразово попереджали, що в Україні діє ціла мережа аналогічних каналів, які оприлюднюють контент українських спецслужб задля маскування підривної діяльності.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до скандалу з перепусткою потрапила дружина Віктора Павлика, яка похвалилася, що документ їй подарував чоловік. Український співак поспішив виправдатися за нібито невдалий жарт дружини та пояснив, де взяв перепустку.