Бійка та караоке до 5 ранку: блогерка з Києва знову похвалилася порушенням комендантської години (фото, відео)

Блогерка поки що ніяк не прокоментувала новий скандал

Блогерка Анна Краснова, яка кілька тижнів тому розсікала Києвом у комендантську годину, знову попалася на цьому ж. Цього разу перепустка для пересування Києвом виявилася вже не в неї, а в її супутника.

Фото та відео своїх гулянь Анна Краснова опублікувала в Instagram. Судячи з її сторіз, дівчина з подругами відпочивали у Києві з вечора 29 вересня до 05:00 ранку 30 вересня.

Блогерка в сторіз заявила, що чоловік, який катав її Києвом після комендантської години, має перепустку. Також вона засвітила його обличчя, але хто він поки дізнатися не вдалося.

Супутник Ганни має перепустку

Відпочивала Краснова в одному з барів Києва разом із подругами, одна з яких – Влада Капелун. Дівчина позиціонує себе ню моделлю, а на життя заробляє просуванням курсів по платформі OnlyFans. Якоїсь миті відпочинок дівчат перервала бійка. Судячи зі сторіз, чоловік у барі не так глянув на Анну Краснову і щось не те їй сказав, тому дівчина зателефонувала своєму чоловікові й той його побив. Дівчина ні краплі не шкодує про те, що сталося, щобільше, вона у веселому настрої та з голосом напідпитку запитувала свою подругу про те, чи буду вони ще когось [бити]. Все це Анна Краснова транслювала у сторіз.

Подруга Ганни Краснової

Коли галаслива компанія подруг розійшлася, Анна залишилася в барі та почала співати в караоке пісні Світлани Лободи. До речі, поводилася вона не дуже пристойно: розстебнула кофту по максимуму, щоб було видно груди, а також задирала коротку спідницю, оголюючи все те, що було під нею — і все це на очах інших відвідувачів закладу, серед яких були й чоловіки.

Як повідомляє Telegram-канал "Джокер", перепустку для проїзду в комендантську годину в Києві може купити будь-хто. Ціна питання – 5 тисяч гривень. Минулого разу дівчина виправдалася тим, що відео нібито було знято ввечері до комендантської години, а в мережі її не так зрозуміли. Пояснень щодо цієї ситуації від Краснової поки що не надходило.

Нагадаємо, що "Джокер" вважають проросійським каналом, який може бути навіть пов’язаний із Кремлем. У СБУ неодноразово попереджали, що в Україні діє ціла мережа аналогічних каналів, які оприлюднюють контент українських спецслужб задля маскування підривної діяльності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до скандалу з перепусткою потрапила дружина Віктора Павлика, яка похвалилася, що документ їй подарував чоловік. Український співак поспішив виправдатися за нібито невдалий жарт дружини та пояснив, де взяв перепустку.