"Лікують українців, прохолоджуючись за кордоном": блогер розповів про психологів Карпачова та Холоденко

Беспалов заявив, що відомі психологи нібито наживаються під час війни

Відомий блогер Богдан Беспалов заявив, що український психолог та телеведучий Дмитро Карпачов виїхав з України, не дивлячись на воєнний стан в країні.

Про це блогер розповів у своєму новому відео на власному YouTube-каналі BespaLOVmedia. За його словами, відомий психолог може перебувати за кордоном, а заробляти на українцях, приїжджаючи на Батьківщину тільки задля платних тренінгів і курсів.

Беспалов взяв до уваги новий випуск Наталі Холоденко "Про комплекси" для "Клубу Холоденко", який можна подивитись тільки заплативши 450 грн. Блогер зазначив, що цей подкаст знімався не в Україні. Більш всього Холоденко створювала випуск саме за кордоном. Наразі вона в Німеччині, оскільки про своє місцеперебування психолог відкрито розкриває в Інстаграмі.

Наразі Дмитро Карпачов планує 24 вересня безплатно провести майстер-клас у Львові. Про це він повідомив у сторіс Інстаграму. Нагадаємо, що нещодавно розповідали, нібито психолог знаходиться в Таїланді. Це вказує розташування облікового запису Карпачова в соцмережі. Однак, чи варто цьому вірити — питання, позаяк у Наталі Холоденко вказується, що вона нібито в Україні, хоча наразі перебуває в Німеччині.

"Я сподіваюсь, що такі люди як Карпачов, Холоденко не будуть мати ваги в інформаційному просторі. Тому що ці люди, "прикриваючись" професійною діяльністю, просто продовжують заробляти гроші. Це моя суб'єктивна думка. Дорогі українці, майте на увазі, до кого ви ходите на сеанси психотерапії, на кого ви підписані — чи варті ці люди вашої уваги і ваших грошей. Адже дуже легко лікувати українців від депресій під час війни, прохолоджуючись чи то в Монако, чи то в Німеччині", — сказав Беспалов.

Раніше блогер розповів про зради Даші Квіткової у її шлюбі з телеведучим Микитою Добриніним. Проте блогерка не стала мовчати.