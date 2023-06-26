Дашу Квіткову запідозрили у зрадах Микиті Добриніну: блогерка відреагувала на звинувачення (відео)

У мережі навіть назвали ім’я чоловіка, з ким блогерка нібито зраджувала чоловіку

Навколо зіркової пари Даші Квіткової та Микити Добриніна, які розійшлися на початку року, не вщухають пристрасті. Знаменитості не стали розповідати, чому їхній шлюб розпався, але в мережі з’явилася інформація, що вся справа була в зрадах з боку дівчини.

Зірковий блогер Богдан Беспалов, посилаючись на свої джерела, почав стверджувати, що одружена Даша Квіткова закрутила на боці роман із продюсером Євгеном Таллером, який приваблював її як чоловік й більш забезпечений партнер. Про це він розповів в одному зі своїх відео.

За словами Беспалова, українська блогерка і зараз перебуває у стосунках з Євгеном, але всіляко намагається це приховувати.

Блогер стверджує, що до Микити дійшла ця інформація, але він вирішив не реагувати, тому що хотів врятувати свою сім’ю, проте йому це не вдалося і зараз телеведучий залишився ні з чим, оскільки будинок, в якому вони жили з Дашею проданий. Гроші колишнє подружжя поділило порівну.

Дашу Квіткову звинуватили у зрадах Добриніну

Даша Квіткова вже відреагувала на звинувачення у зрадах і на своїй сторінці в Instagram-storis написала, що не зраджувала чоловікові й зараз не перебуває у стосунках ні з Женею (Таллером), ні з Ігорем (Лаченом), підсумувавши, що це "х*рня" висмоктана з повітря".

Даша Квіткова відреагувала на звинувачення у зрадах

Сам Микита Добринін поки що ніяк не прокоментував цей інцидент.

"Телеграф" писав раніше, що Даша Квіткова відповіла шанувальникам на каверзні питання щодо особистого життя. Блогерша наголосила, що на даний момент почувається щасливою.