Вагітна дівчина Неймара дозволила йому зраджувати

При цьому форвард має виконувати три умови

Бруна Б’янкарді, вагітна кохана зіркового футболіста Неймара, який входить до п’ятірки найоплачуваніших спортсменів світу, дозволила йому займатися сексом з іншими жінками.

Про це повідомляє Em Off. За його інформацією, пара навіть погодила відповідний договір.

Згідно з ним, бразильський нападник "ПСЖ" може зраджувати своїй дівчині за умов, якщо він "дотримується обережності" у відносинах, використовує засоби контрацепції, а також не користується послугами секспрацівниць.

Пара зустрічається з 2020 року, коли футболіст та модель познайомилися на вечірці. Б’янкарді заявила про свою вагітність у квітні цього року.

Повідомлялося, що Неймара ненавидять сусіди, адже він регулярно закочує галасливі вечірки. Так, нещодавно мер містечка Буживаль, де мешкає бразилець, Люк Ваттелль викликав поліцію через галас, влаштований гравцем з нагоди святкування свого дня народження.

Нещодавно стало відомо, що зірка "ПСЖ" та збірної Марокко Ашраф Хакімі отримає половину чистого капіталу своєї колишньої дружини Хіби Абук за те, що вона подала на розлучення на підставі звинувачень в його невірності.