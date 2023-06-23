Беременная девушка Неймара разрешила ему изменять

При этом форвард должен выполнять три условия

Бруна Бьянкарди, беременная любимая звездного футболиста Неймара, который входит в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов мира, разрешила ему заниматься сексом с другими женщинами.

Об этом сообщает Em Off. По его информации пара даже согласовала соответствующий договор.

Согласно ему, бразильский нападающий "ПСЖ" может изменять своей девушке при условиях, что он "соблюдает осторожность" в отношениях, использует средства контрацепции, а также не пользуется услугами секс-работниц.

Пара встречается с 2020 года, когда футболист и модель познакомились на вечеринке. Бьянкарди заявила о своей беременности в апреле нынешнего года.

Сообщалось, что Неймара ненавидят соседи, ведь он регулярно закатывает шумные вечеринки. Так, недавно мэр городка Буживаль, где живет бразилец, Люк Ваттелль вызвал полицию из-за шума, устроенного игроком по случаю празднования своего дня рождения.

Недавно стало известно, что звезда "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими получит половину чистого капитала своей бывшей супруги Хибы Абук за то, что она подала на развод на основании обвинений в его неверности.