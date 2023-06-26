Дашу Квиткову заподозрили в изменах Никите Добрынину: блогерша отреагировала на обвинение (видео)

В сети даже назвали имя мужчины, с кем блогерша якобы изменяла мужу

Вокруг звездной пары Даши Квитковой и Никиты Добрынина, которые разошлись в начале года, не утихают страсти. Знаменитости не стали рассказывать, почему их брак распался, но в сети появилась информация, что все дело было в изменах со стороны девушки.

Звездный блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на свои источники, начал утверждать, что будучи в браке Даша Квиткова закрутила на стороне роман с продюсером Евгением Таллером, который привлекал ее как мужчина и более обеспеченный партнер. Об этом он рассказал в одном из своих видео.

По словам Беспалова, украинская блогерша и сейчас состоит в отношениях с Евгением, но всячески старается это скрывать.

Блогер утверждает, что до Никиты дошла эта информация, но он решил не реагировать, потому что хотел спасти свою семью, однако, ему это не удалось и сейчас телеведущий остался ни с чем, поскольку дом, в котором они жили с Дашей продан. Деньги бывшие супруги поделили поровну.

Дашу Квиткову обвинили в изменах Добрынину

Даша Квиткова уже отреагировала на обвинение в изменах и на своей странице в Instagram-storis написала, что не изменяла мужу и сейчас не состоит в отношениях ни с Женей (Таллером), ни с Игорем (Лаченом), подытожив, что это "х*рня высосана из воздуха".

Даша Квиткова отреагировала на обвинение в изменах

Сам Никита Добрынин пока никак не прокомментировал этот инцидент.

"Телеграф" писал ранее, что Даша Квиткова ответила поклонникам на каверзные вопросы относительно личной жизни. Блогерша подчеркнула, что на данный момент чувствует себя счастливой.