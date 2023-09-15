"Лечат украинцев, прохлаждаясь за границей": блогер рассказал о психологах Карпачеве и Холоденко

Беспалов заявил, что известные психологи якобы наживаются во время войны

Известный блогер Богдан Беспалов заявил, что украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев уехал из Украины, несмотря на военное положение в стране.

Об этом блогер рассказал в своем новом видео на собственном YouTube-канале BespaLOVmedia. По его словам, известный психолог может находиться за границей, а зарабатывать на украинцах, приезжая на Родину только ради платных тренингов и курсов.

Беспалов принял во внимание новый выпуск Наталии Холоденко "О комплексах" для "Клуба Холоденко", который можно посмотреть только заплатив 450 грн. Блогер отметил, что этот подкаст снимался не в Украине. Больше всего Холоденко создавала выпуск именно за границей. Сейчас она в Германии, поскольку о своем местонахождении психолог открыто раскрывает в Инстаграме.

Дмитрий Карпачев планирует 24 сентября бесплатно провести мастер-класс во Львове. Об этом он сообщил в сторис Инстаграма. Напомним, что недавно рассказывали, что психолог находится в Таиланде. Это указывает расположение аккаунта Карпачева в соцсети. Однако стоит ли этому верить — вопрос, поскольку у Натальи Холоденко указывается, что она якобы в Украине, хотя сейчас находится в Германии.

"Я надеюсь, что такие люди как Карпачев, Холоденко не будут иметь веса в информационном пространстве. Потому что эти люди, "прикрываясь" профессиональной деятельностью, просто продолжают зарабатывать деньги. Это мое субъективное мнение. Дорогие украинцы, имейте в виду, к кому вы ходите на сеансы психотерапии, на кого вы подписаны — стоят ли эти люди вашего внимания и ваших денег. Ведь очень легко лечить украинцев от депрессий во время войны, прохлаждаясь то в Монако, то в Германии", — сказал Беспалов.

Ранее блогер рассказал об изменах Даши Квитковой в ее браке с телеведущим Никитой Добрыниным. Однако блогерша не стала молчать.