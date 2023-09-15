Машу Ефросинину заслали в колонию: в рф "наказали" украинку
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Ведущую приговорили к 7 годам колонии по делу о военных "фейках"
Известную украинскую телеведущую и актрису Машу Ефросинину, ранее "признавшую" в россии террористкой, заочно приговорили к семи годам колонии по делу о распространении военных "фейков по мотивам политической ненависти".
Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на комментарий пресс-службы Басманного районного суда Москвы. Сообщается, что причиной для возбуждения уголовного дела послужили публикации в ее аккаунте в Инстаграме.
Весной мвд рф объявило украинку в розыск, а московский суд отправил под заочный арест. Россияне также вынесли решение о запрете для телеведущей администрировать в социальных сетях страницы на протяжении трех лет.
Напомним, на признание террористкой в рф телеведущая реагировала с юмором и благодарила поклонников за поздравления в связи с новым статусом. В одном из своих постов в социальной сети Ефросинина справедливо писала: "Продолжаем в том же духе — говорим правду, не умалчиваем уничтожение украинского народа кровавым режимом плешки из бункера!".
Известно, что муж украинской ведущей служит в ВСУ. Ранее Ефросинина поделилась с подписчиками, что ее любимый очень изменился со времен полномасштабного вторжения.