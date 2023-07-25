"Стал другим": Ефросинина рассказала, что изменилось в ее отношениях с мужем, который ушел в ВСУ (видео)

Ранее телеведущая жаловалась на нехватку внимания и романтики в браке, но теперь все стало иначе

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которую россияне "наказали" заочным арестом, откровенно рассказала об отношениях с мужем Тимуром Хромаевым. С начала полномасштабной войны бизнесмен встал на защиту Украины от российских оккупантов.

Как поделилась блогерша в совместном с Олей Поляковой шоу "Дорослі дівчата" на YouTube, ее любимый очень изменился со времен полномасштабного вторжения.

Так, Ефросинина заявила о кардинальных изменениях в ее муже за последнее время.

"Когда мой муж ушел в ряды ВСУ, он изменился полностью. Он сейчас стал отвечать всем моим потребностям, что я ему "задвигала". Еще несколько лет назад я тебе (Оле Поляковой. – Ред.) рассказывала, что мне мало внимания, романтики, слов, "розовых соплей"…", — говорит Ефросинина.

Ведущая отмечает, что просит мужа писать ей каждый день утром и вечером. Так, по ее словам, она не будет сходить с ума.

"Он мне пишет "Любимая", признается мне в любви, пишет о том, как он скучает … Сейчас в такие трагические времена я получаю от мужа то, что я хотела получать до этой проклятой войны, просто в мирное время", — добавила Маша.

Кроме того, она рассказывает, что муж буквально из окопов продолжает участвовать в воспитании их младшего сына. Вскоре Саше исполнится 9 лет. Мальчик любит проводить время за гаджетами, но мама пытается ограничить временные рамки. Без помощи отца, говорит Ефросинина, справиться не удается. "Оттуда его воспитывает, я не должна все тащить на себе": считает знаменитость.

Ефросинина замужем за Тимуром Хромаевым с 2003 года. Пара воспитывает 19-летнюю дочь Нану и 8-летнего сына Александра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Маша Ефросинина на фоне скандала с Юрием Горбуновым призвала "не искать врагов среди своих". Слова телеведущей украинцы восприняли неоднозначно и указали звезде на важные нюансы.