Наказали ли в Турции россиянку, которая швырнула маленькую дочь украинской актрисы: новые подробности

Актриса рассказала, удалось ли добиться справедливой реакции отеля на агрессивное поведение российской туристки

Украинская актриса, звезда проектов "Сдается домик у моря" и "Любимая учительница" Елена Светлицкая сообщила новые подробности неприятной истории с туристкой из рф в Турции. Женщина швырнула за руку младшую дочь актрисы Марию, но наказана так и не была.

Об этом говорится в сообщении Светлицкой на ее странице в Instagram. Актриса едва сдерживала себя, пытаясь разрешить инцидент цивилизованно.

Так, украинка зашла в лифт вместе с дочерьми, младшая нажала на кнопку (ребенок любит это делать, тем более все выбрал правильно). В этот момент в лифте появилась россиянка, услышав разговор по-украински – отреагировала агрессивно.

"Женщина, которая была с нами, крепко взяла Машеньку за ручку и швырнула ее в сторону. Это было агрессивно. Я сразу сказала замечание (а не вырвала ей волосы, хотя очень хотелось): "Вы не имеете права касаться моего ребенка!". На что она ответила: "Следите за своими детьми". Агрессивная, чрезмерная, злая — ее лицо сразу изменилось, когда она услышала украинский", — говорится в сообщении Светлицкой.

Актриса обратилась в администрацию гостиницы, чтобы те нашли способ наказания российской туристки из-за агрессии в сторону ребенка. Те лишь выразили сочувствие и обещали сделать россиянке предупреждение. Однако к ответственности эта особа так привлечена и не была.

"Каждый день я подходила и спрашивала, нашли ли они эту женщину и поговорили ли с ней. На что администраторы говорили, что пока не нашли ее. И на видео в лифте ее не было видно. А в последний раз одна из администраторов сказала, что это конфликт между гостями и вы должны это решать сами!" – рассказала актриса.

По мнению Светлицкой, эта ситуация напоминает отношение большинства мира к российской агрессии в Украине: "Они сочувствуют, говорят, что это несправедливо, а потом поздравляют с днем русского языка и подчеркивают, что это конфликт не мировой, а между двумя странами". Вероятно, актриса вспомнила о скандальном поздравлении ООН с днем русского языка в день катастрофы на Каховской ГЭС.

Напомним, Елена Светлицкая вывезла детей на отдых вместе с подругой-актрисой Наталией Денисенко, та тоже прибыла на море с сыном. Звезда, чьим голосом говорит "Мавка", поделилась впечатлениями об отдыхе во время полномасштабной войны. Знаменитость все честно рассказала о расценках и расходах.