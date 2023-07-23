Чи покарали в Туреччині росіянку, яка жбурнула маленьку дочку української акторки: нові подробиці

Актриса розповіла, чи вдалося домогтися справедливої реакції готелю на агресивну поведінку російської туристки

Українська актриса, зірка проєктів "Здається будиночок біля моря" та "Улюблена вчителька" Олена Світлицька повідомила нові подробиці неприємної історії з туристкою із рф в Туреччині. Жінка жбурнула за руку молодшу дочку акторки Марію, але покарана так і не була.

Про це йдеться у дописі Світлицької на її сторінці в Instagram. Акторка ледве стримувала себе, намагаючись вирішити інцидент цивілізовано.

Так, українка зайшла у ліфт разом із дочками, молодша натиснула на кнопку (дитина любить це робити, тим паче все обрала правильно). В цей момент у ліфті з’явилася росіянка, почувши розмову українською – відреагувала агресивно.

"Жінка, яка була з нами, міцно взяла Марійку за ручку і швирнула її в бік. Це було агресивно. Я відразу сказала зауваження (а не вирвала їй волосся, хоча дуже хотілось): "ви не маєте права торкатися моєї дитини!". На що вона відповіла: "Слєдітє за сваїмі дєтьмі". Агресивна, надмірна, зла — її обличчя відразу змінилося, коли вона почула українську", — йдеться у дописі Світлицької.

Акторка звернулася до адміністрації готелю, щоб ті знайшли спосіб покарання російської туристки через агресію у бік дитини. Ті лише висловили співчуття і обіцяли зробити росіянці попередження. Натомість до відповідальності ця особа так притягнута і не була.

"Кожного дня я підходила і запитувала, чи знайшли вони цю жінку і чи поговорили з нею. На що адміністратори говорили, що поки не знайшли її. І на відео в ліфті її не було видно. А востаннє одна з адміністраторів сказала, що це конфлікт між гостями і ви маєте це вирішувати самі!" — розповіла акторка.

На думку Світлицькою, ця ситуація нагадує ставлення більшості світу до російської агресії в Україні: "Вони співчувають, кажуть що це несправедливо, а потім вітають з днем російської мови і наголошують, що це конфлікт не світовий, а між двома країнами". Ймовірно, акторка згадала про скандальне привітання ООН із днем російської мови в день катастрофи на Каховській ГЕС.

Нагадаємо, Олена Світлицька вивезла дітей на відпочинок разом із подругою-актрисою Наталкою Денисенко, та теж прибула на море з сином. Зірка, чиїм голосом говорить "Мавка", поділилася враженнями про відпочинок під час повномасштабної війни. Знаменитість все чесно розповіла про розцінки і витрати.