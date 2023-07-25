"Став іншим": Єфросиніна розповіла, що змінилося в її стосунках з чоловіком, який пішов у ЗСУ (відео)

Раніше телеведуча скаржилася на брак уваги і романтики у шлюбі, але тепер все стало інакшим

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яку росіяни "покарали" заочним арештом, відверто розповіла про стосунки з чоловіком Тимуром Хромаєвим. З початку повномасштабної війни бізнесмен став на захист України від російських окупантів.

Як поділилася блогерка в спільному з Олею Поляковою шоу "Дорослі дівчата" на YouTube, її коханий дуже змінився з часів повномасштабного вторгнення.

Так, Єфросиніна заявила про кардинальні зміни в її чоловікові за останній час.

"Коли мій чоловік пішов у лави ЗСУ, він змінився повністю. Він зараз став відповідати всім моїм потребам, що я йому "задвигала". Ще кілька років тому я тобі (Олі Поляковій. – Ред.) розповідала, що мені мало уваги, романтики, слів, "рожевих соплей"…", — каже Єфросиніна.

Ведуча зазначає, що просить чоловіка писати їй щодня вранці та ввечері. Так, за її словами, вона не з’їжджатиме з глузду.

"Він мені пише "Кохана", зізнається мені в коханні, пише про те, як він сумує… Зараз в такі трагічні часи я отримую від чоловіка те, що я хотіла отримувати до цієї клятої війни, просто в мирні часи", — додала Маша.

Крім того, вона розповідає, що чоловік буквально з окопів продовжує брати участь у вихованні їхнього молодшого сина. Незабаром Сашку виповниться 9 років. Хлопчик любить проводити час за гаджетами, але мама намагається встановити часові. Без допомоги батька, каже Єфросиніна, впоратися не вдається. "Звідти його виховує, я не маю все тягнути на собі": вважає знаменитість.

Єфросиніна одружена з Тимуром Хромаєвим з 2003 року. Пара виховує 19-річну дочку Нану та 8-річного сина Олександра.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Маша Єфросиніна на тлі скандалу з Юрієм Горбуновим закликала "не шукати ворогів серед своїх". Слова телеведучої українці сприйняли неоднозначно та вказали зірці на важливі нюанси.