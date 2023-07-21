Маша Єфросиніна після скандалу з Горбуновим закликала "не шукати ворогів серед своїх", але лише розгнівала українців

Слова телеведучої українці сприйняли неоднозначно та вказали Єфросиніній на важливі нюанси

Українська телеведуча та активістка Маша Єфросиніна викликала бурхливу реакцію українців, опублікувавши пост в соцмережі про те, як важливо зараз бути в єднанні і не зважати на особистостей, які, за її словами, "сильно облажали". Це сталося на фоні гучного скандалу з Юрієм Горбуновим, чия компанія "Прототип продакшн" може зайнятись виробництвом серіалу під назвою "смт Інгулець" на суму в 33 млн гривень, виділених з державного бюджету.

Єфросиніна висловилася в загальній формі, чому вона не коментує те, що зараз відбувається в інформаційному просторі. Про це вона написала в Інстаграмі.

"В мене завжди є позиція, і всі, хто слідкує за мною, це знають. Тож доводити це знов тупо. Але повторю ще раз позицію, артикульовану мною після того, як я сама стояла на публічному ешафоті рік тому — я не буду брати участь у внутрішніх срачах, та тим більше розганяти їх", — написала ведуча.

Зірка зазначила, що українці, як суспільство, завершили фазу фантастичного єднання, спричиненого початком повномасштабного вторгнення, і перейшли у фазу "тотального психологічного занепаду суспільства, який спричинятиме внутрішню ворожнечу та розпад єдності".

"Я буду висловлюватися лише тоді, коли відчую, що це щось змінить, а не просто додасть шмат лайна на вентилятор, щоб всі коментуючі задовільнились, а преса настрочила заголовків", — написала Єфросиніна. Однак цей допис тільки розгнівав мережу.

В коментарях українці зауважили, що хоча телеведуча і висвітлює проблеми суспільства, які, нажаль, відбуваються в Україні під час війни з російськими окупантами, все ж її мовчання стосовно скандалу з її колегою Горбуновим незрозуміле. Користувачі підкреслили, що саме розголос обставин, пов'язаних з нераціональним розподіленням державних коштів, а саме податків населення, які могли б без перешкод виділитись на допомогу української армії, а не на знімання непотрібних серіалів та подібних проєктів, і об'єднує українців.

"Дуже гарно і лірично. Але є один нюанс, якщо цей допис Ви написали щодо срачу про мільйони на тупі серіали. Це не срач, а велика біда та обкрадання. І знаєте в чому різниця донатів Ваших та інших зірок/відомих людей — Ви віддаєте багато, а ми останнє", — написала підписниця Єфросиніної Наталя Рубан.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні розпочалася хвиля дивних нецільових витрат з бюджету під час війни. Приміром, у кількох містах та райцентрах одночасно почали виділяти десятки мільйонів на ремонт стадіонів, Верховна Рада виділила на добудову Музею Голодомору у Києві 573,9 млн гривень, а Мінкульт виділив 14 мільйонів на зйомки двох новорічних серіалів-комедій "Санаторій Незабудка" і "Позивний Санта".