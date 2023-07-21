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Маша Єфросиніна після скандалу з Горбуновим закликала "не шукати ворогів серед своїх", але лише розгнівала українців

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Українська телеведуча Маша Єфросиніна Новина оновлена 21 липня 2023, 14:57
Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото https://www.instagram.com/mashaefrosinina/

Слова телеведучої українці сприйняли неоднозначно та вказали Єфросиніній на важливі нюанси

Українська телеведуча та активістка Маша Єфросиніна викликала бурхливу реакцію українців, опублікувавши пост в соцмережі про те, як важливо зараз бути в єднанні і не зважати на особистостей, які, за її словами, "сильно облажали". Це сталося на фоні гучного скандалу з Юрієм Горбуновим, чия компанія "Прототип продакшн" може зайнятись виробництвом серіалу під назвою "смт Інгулець" на суму в 33 млн гривень, виділених з державного бюджету.

Єфросиніна висловилася в загальній формі, чому вона не коментує те, що зараз відбувається в інформаційному просторі. Про це вона написала в Інстаграмі.

"В мене завжди є позиція, і всі, хто слідкує за мною, це знають. Тож доводити це знов тупо. Але повторю ще раз позицію, артикульовану мною після того, як я сама стояла на публічному ешафоті рік тому — я не буду брати участь у внутрішніх срачах, та тим більше розганяти їх", — написала ведуча.

Зірка зазначила, що українці, як суспільство, завершили фазу фантастичного єднання, спричиненого початком повномасштабного вторгнення, і перейшли у фазу "тотального психологічного занепаду суспільства, який спричинятиме внутрішню ворожнечу та розпад єдності".

"Я буду висловлюватися лише тоді, коли відчую, що це щось змінить, а не просто додасть шмат лайна на вентилятор, щоб всі коментуючі задовільнились, а преса настрочила заголовків", — написала Єфросиніна. Однак цей допис тільки розгнівав мережу.

Маша Єфросиніна

В коментарях українці зауважили, що хоча телеведуча і висвітлює проблеми суспільства, які, нажаль, відбуваються в Україні під час війни з російськими окупантами, все ж її мовчання стосовно скандалу з її колегою Горбуновим незрозуміле. Користувачі підкреслили, що саме розголос обставин, пов'язаних з нераціональним розподіленням державних коштів, а саме податків населення, які могли б без перешкод виділитись на допомогу української армії, а не на знімання непотрібних серіалів та подібних проєктів, і об'єднує українців.

"Дуже гарно і лірично. Але є один нюанс, якщо цей допис Ви написали щодо срачу про мільйони на тупі серіали. Це не срач, а велика біда та обкрадання. І знаєте в чому різниця донатів Ваших та інших зірок/відомих людей — Ви віддаєте багато, а ми останнє", — написала підписниця Єфросиніної Наталя Рубан.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні розпочалася хвиля дивних нецільових витрат з бюджету під час війни. Приміром, у кількох містах та райцентрах одночасно почали виділяти десятки мільйонів на ремонт стадіонів, Верховна Рада виділила на добудову Музею Голодомору у Києві 573,9 млн гривень, а Мінкульт виділив 14 мільйонів на зйомки двох новорічних серіалів-комедій "Санаторій Незабудка" і "Позивний Санта".

Теги:
#Маша Єфросиніна #Юрій Горбунов